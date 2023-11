Delegazione "Siamo futuro" incontra l'assessore Fermi in Regione

Nella giornata di lunedì 13 novembre una rappresentanza di ragazzi dell’associazione “Siamo futuro” ha incontrato l’assessore regionale all’Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi. La riunione a cui ho partecipato - spiega Riccardo Tonon, giovane comasco dell’associazione - è servita per confrontarci e portare all’attenzione di Regione varie istanze che abbiamo raccolto dagli studenti. Importanti iniziative sono in programma rispetto al tema delle residenze universitarie che permetteranno nei prossimi due anni a migliorare nettamente la disponibilità di alloggi per gli studenti. Questo grazie ai fondi del pnrr ai quali si accompagnano numerose iniziative messe in campo dalle Università con il supporto di Regione. Soddisfazione da parte dell’assessore Fermi nel conoscere realtà strutturate sul territorio con tanti ragazzi che si mettono in campo per l’Università del domani, ma anche da parte dei ragazzi presenti all’incontro – conclude Tonon – per l’impegno preso dall’Assessore nel cercare di reperire quanti più fondi possibili per le borse di studio, vero valore aggiunto nel mondo universitario".