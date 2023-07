Un'altra notte di temporali: nuovo avviso della protezione civile

Ancora temporali a Como e in Lombardia e la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo, considerando anche l'intensità che possono avere a livello locale. Ne sono l'esempio Senna Comasco e Dongo che negli scorsi giorni hanno subito danni e dissesti. Da dopodomani invece con l'arrivo dell'anticiclone si alzeranno le temperature e il clima sarà maggiormente stabile.

Il comunicato della Protezione civile

"Nel corso delle prossime ore un vasto anticiclone si estendera? dal Nord Africa all'Europa Centrale, favorendo l'afflusso di aria calda subtropicale dal Mediterraneo fino a raggiungere tutte le regioni italiane. Tuttavia, tra la serata di oggi 07/07 e le prime ore di sabato 08/07 un'ultima e lieve ondulazione ciclonica, portera? condizioni di instabilita? sulla Lombardia. In particolare e? prevista dalla serata la possibilita? di locali rovesci e temporali sui settori prealpini occidentali in estensione ai settori di pianura occidentali, con maggior probabilita? di coinvolgimento della fascia pedemontana. Nel corso delle ore notturne moderata probabilita? di locali rovesci e temporali su Prealpi e settori di alta pianura, in movimento da Ovest verso Est, in prevalenza di debole o al piu? moderata intensita?. Si segnala una maggiore probabilita? di isolate precipitazioni abbondanti a ridosso delle Prealpi occidentali.

Nel corso della giornata di domani 08/07 generali condizioni di tempo stabile, con qualche isolato rovescio o temporale non escluso sui rilievi".