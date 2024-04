Che tempo farà nel weekend a Como

Cessata l'allerta meteo per il vento forte, l'aria fredda di matrice artica marittima continua ad affluire dal Mare del Nord verso l'Europa centro occidentale e in queste ore ha già raggiunto Francia, Germania, Austria, Polonia dove le temperature stanno crollando. Il fronte perturbato associato a questa irruzione tardiva di stampo quasi invernale scavalcherà le Alpi tra poche ore (qui potete seguire la cronaca) poi senza indugio si dirigerà verso sudest. L'obiettivo primario è l'Europa orientale ma anche l'Italia sarà interessata da una spiccata instabilità e saranno quasi tutti temporali dato che il contrasto termico sarà molto elevato. Inizia dunque quella fase di cui stiamo parlando da giorni e che ci riporterà termicamente indietro alla fine di febbraio o all'inizio di marzo. Il fatto è che non sembra essere di breve durata, sicuramente si protrarrà fino al weekend e oltre ma gli indizi sono per una fine mese sotto media climatica e un mese di maggio che potrebbe iniziare sotto tono. Vediamo intanto che tempo farà a Como, secondo gli esperti di 3bMeteo, nel fine settimana.

Venerdì 19 aprile

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1655m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 20 aprile

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1705m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Domenica 21 aprile

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli coperti associati a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1595m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.