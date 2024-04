Il vento fa paura, raffiche fino a 100 km/h e rischio incendi. Nuova allerta a Como

Nuova allerta della potezione civile per Como e provincia e gran pate della Lombardia. Il vento forte continuerà a impervesare per tutta la giornata di oggi 16 aprile, con raffiche locali anche fino a 100 km/h. A Como, come riporta 3Bmeteo, le raffiche più forti sono previste oggi tra le 14 e le 16 e stasera alle 22, domani intorno alle 8 del mattino.

Vento forte, l'allerta della protezione civile di oggi 16 aprile

"Il rinforzo dei venti da Nord iniziato nella mattinata di oggi 16 apile, a partire dalle Alpi e settori di Nordovest della regione, tenderà a persistere e ad estendersi nel pomeriggio soprattutto sulle zone centro-occidentali oltre che sulle zone alpine e Prealpine, per poi attenuarsi in serata a partire dalle aree di Pianura. Sui restanti settori della regione si prevedono rinforzi meno insistenti e continui. Tuttavia, non si escludono sulle zone del Garda e della pianura orientale, tra il tardo pomeriggio e la prima serata, episodi di locali raffiche intorno a 70 km/h. Sulle creste e valichi montani oltre i 1000 metri, si prevedono raffiche locali fino a valori intorno a 100 km/h. Tra il primo pomeriggio e la prima serata saranno possibili isolati rovesci di pioggia o deboli temporali, dapprima più probabili sua Prealpi bresciane e Garda e successivamente sulle zone di Pianura Orientale. Temperature in sensibile diminuzione a partire dalle quote montane, con quota dello zero termico in abbassamento da 2000- 2500 m nel primo pomeriggio a 1600-2000 m in serata.

Per la giornata di domani 17 aprile, tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, saranno possibili isolati rovesci di pioggia sulle zone alpine e prealpine e sulla Pianura centro-orientale, occasionalmente a carattere di temporale nel pomeriggio. Si attendono venti nuovamente in rinforzo, principalmente nelle ore mattutine e pomeridiane dopo una attenuazione notturna, anche a carattere favonico; i rinforzi risulteranno più duraturi, tra mattina e pomeriggio, sulle zone occidentali, mentre saranno a carattere locale sulle zone centro-orientali legati anche al possibile sviluppo di locali rovesci e brevi temporali nel pomeriggio".