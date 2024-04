5 apppuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Terzo fine settimana d'aprile con il meteo che promette sole ma temperature decisamente sotto i valori stagionali. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend di primavera che dopo un accenno d'estate ritorna al freddo. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Superstar

Venerdì 19 aprile alle ore 20.30 andrà in scena lo spettacolo di beneficenza Superstar - l’opera rock, con l’Associazione “Oltre Noi...”.

L’associazione “Oltre Noi...” è un ente no-profit che si occupa di aggregazione. Il teatro, per loro, è un fantastico mezzo che sa unire giovani e meno giovani, facendoli comunicare e dando loro il potere di creare bellezza: questo l’hanno trasformato in volontariato, regalando i loro spettacoli alle altre associazioni che operano nel sociale perché possano organizzare momenti di raccolta fondi e finanziare i loro progetti. Cosi sarà in occasione di questi due giorni dedicati al Terzo settore. Continua

2 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua

3 . The Beatbox

Al Teatro Fumagalli di Cantù, venerdì 19 aprile, due coinvolgenti ore per questo straordinario viaggio attraverso la storia e la musica dei Fab Four che si sviluppa unendo la performance impeccabile dei The Beatbox al fascino narrativo di Carlo Massarini, dando vita ad uno show che mescola magistralmente musica e racconti avvincenti di coloro che hanno rivoluzionato la storia della musica e non solo. Durante i cinque atti che caratterizzano lo spettacolo, Carlo Massarini svela gli aneddoti e le curiosità più affascinanti della straordinaria avventura dei quattro baronetti di Liverpool. Nulla è lasciato al caso ogni dettaglio è curato con precisione, dalla strumentazione originale dell’epoca identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, ricreando l’atmosfera e lo stile unico di quel magico momento storico. Continua

4 . Como Fun

Nuova edizione di Como Fun, l’evento dedicato al mondo del fumetto e della cultura pop per appassionati di ogni età. Sabato 20 e domenica 21 aprile, i padiglioni del quartiere fieristico di LarioFiere, ad Erba, diventeranno il punto di incontro tutti coloro che vorranno immergersi nelle loro opere predilette e condividere il loro entusiasmo per il vasto e caleidoscopico universo della cultura pop. Gli organizzatori, Hidden Door, sono pronti a dare il benvenuto ai visitatori, offrendo un programma ricco di novità ed espandendo l’offerta rispetto alle edizioni passate, per un’esperienza indimenticabile che va oltre la semplice celebrazione dei contenuti amati.Grande ospite di spicco è Mads Mikkelsen, l’attore danese noto al pubblico per i suoi ruoli carismatici e intensi. Continua

5 . Lake Como Walking Festival

Nell'ambito della terza edizione del Lake como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Menaggio e la collaborazione del Gruppo Alpini di Menaggio e dell'associazione Amici di Croce, organizza Pietre di difesa - Passeggiata in trincea. Ritrovo alle ore 14 al parcheggio di via Cadorna, all'altezza del civico 162 (ex poligono di tiro), in località Croce di Menaggio. Il percorso ad anello di circa 3 km su strada asfaltate, sterrate e sentiero, con un dislivello di circa 250 metri, ci potrerà a visitare il nucleo storico del borgo di Croce, con la piazza seicentesca e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, quindi le fortificazioni della Linea Cadorna, la chiesetta/sacrario di San Maurizio costruita dagli Alpini nel 1975 e il punto panoramico della Crocetta. La passeggiata terminerà attorno alle ore 17. Continua