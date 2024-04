Che tempo farà il prossimo weekend

Pioggia e vento su parte d'Italia per l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di un impulso di aria fredda di matrice atlantica. Nel corso delle prossime ore la saccatura andrà in cut-off e darà luogo alla formazione di un piccolo vortice di bassa pressione che evolverà in modo autonomo. Il minimo si collocherà in una prima fase sul nord Italia poi in moto retrogrado scivolerà verso la Sardegna e infine ma solo nella giornata di giovedì raggiungerà l'Algeria. Siamo dunque all'inizio di una fase di maltempo che avrà la sua massima espansione sul territorio nella giornata di oggi quando rovesci e temporali potranno essere localmente di forte intensità. Dove? Sostanzialmente al Centro-Nord e in parte sulla Sardegna mentre la lontananza geografica del Sud dal vortice ne limiterà di molto gli effetti. L'evoluzione sarà accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti e da una diminuzione delle temperature. Ma vediamo come andrà invece nel weekend secondo gli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 12 aprile

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3671m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 13 aprile

Cvalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3761m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 14 aprile

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3720m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.