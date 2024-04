5 cose da fare a Como e dintorni nel weekend

Secondo fine settimana d'aprile con il meteo che promette nuovi accenni d'estate. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend di primavera all'insegna del sole e delle temperature decisamente gradevoli. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Strade Blue Live

Il settimo e ultimo appuntamento della seconda stagione di Strade Blu Live si congeda con una grande festa, intitolata Closing Time, che porterà sul palco del Nerolidio Music Factory di Como ben tre concerti. Ad aprire la serata, giovedì 11 aprile alle 21, ci saranno Fabrizio Coppola & The Junklands (Marco Ferrara e Jacopo Pellegrini) con la canzone diventata simbolo della rassegna,Tutto questo blu, tratta da Heartland, il recente album solista di Coppola, e un omaggio a Tom Waits. A seguire, live set con Le Locuste e il loro giovane repertorio pop. In chiusura il concerto dei Tirlindana con un doppio set acustico ed elettrico dedicato in particolare al loro album più recente, Foreste invisibili. Ospite della rassegna anche il vignaiolo emiliano Massimiliano Croci con i suoi vini frizzanti e supernaturali dell'Emilia.

2 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, dal 12 aprile fino al 13 ottobre 2024, inaugurazione l'11 aprile alle 18, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell'arte scandinava - c'è l'osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l'identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un'esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale.

3 . Historjá

Per accompagnare il clima dell'evento dedicato agli artisti svedesi Britta Marakatt–Labba e Lars Lerin, venerdì 12 aprile è stata organizzata al cinema Astra di Como la proiezione del film Historjá diretto da Thomas Jackson. Il film di Thomas Jackson è un film dal grande respiro analitico ed emozionale, capace di riunire dimensioni molto lontane, sentimenti molto distanti tra loro, nel tempo e nello spazio. A dominare la tabula rasa della natura, come appare nelle bellissime sequenze dedicate agli immensi bianchi e silenzi dell'Artico e i leggeri movimenti della sua natura primigenia. In questo orizzonte si muovono i Sami, i Lapponi, popolo indigeno sulla sommità del mondo, al limite settentrionale d'Europa, che difendono da tempo i propri spazi vitali lungo le frontiere di quattro stati, Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia, nel consueto ruolo di conquistatori.

4 . Passeggiate Creative

Dopo il "sold out" delle prime tre tappe, con una media di 120 partecipanti per ciascuna, domenica 14 aprile è in programma un nuovo appuntamento, l'unico transfrontaliero, della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative. Quest'anno il tema prescelto è "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", per celebrare importanti anniversari relativi a due grandi figli del Lario: il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e autore de "Il Bel Paese" (1876), volume divulgativo sulle scienze naturali e le bellezze paesaggistiche che contribuì a unire l'Italia culturalmente, e il bimillenario di quella di Plinio il Vecchio, che alle pietre ha dedicato gli ultimi due libri della prima enciclopedia dell'umanità, la "Naturalis Historia".

5 . Lake Como Vintage Market

Lake Como Vintage&Market è una Mostra Scambio dedicata ai privati e hobbisti o chiunque voglia vendere e comprare ogni tipo di merce. Antiquariato, modernariato, vintage, second hand, sneakers, dischi, macchine fotografiche videocamere, televisori, videogiochi, computer, abbigliamento, bigiotteria, lampadari, mobili, giocattoli, modellini, curiosità, vecchie collezioni e molto altro ancora. Dare una "seconda chance" ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa. Questo permetterà all'oggetto di avere una seconda vita: oltre a ricavare un utile da prodotti non più utilizzati, ognuno di noi ha l'opportunità di rispettare l'ambiente attraverso il Riciclo, il Riuso e il Riparo.