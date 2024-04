Raffiche di vento fino a 90 k/h a Como: un tetto scoperchiato e alberi abbattuti

Una nottata a dir poco ventosa quella appena trascorsa (9-10 aprile). Il vento ha sferzato gran parte del territorio della provincia di Como raggiungendo la velocità massima proprio nel capoluogo, dove la centralina meteo installata nei pressi del depuratore ha rilevato raffiche fino a 90 k/h (secondo i dati di Centro Meteo Lombardo vento ancora più forte solo a San Maurizio a Brunate, dove il vento ha toccato i 108 k/h).

Non sono mancati i danni, come per esempio in via Rienza dove poco dopo le 5 del mattino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa di un tetto scoperchiato da un edificio situato al civico 69. A Rebbio, in via Lissi, è stato segnalato un albero caduto sempre a causa del forte vento. Anche in viale Varese è caduto un albero lambendo le auto in sosta, ma senza provocare danni.

Decine gli interventi già effettuati fino alle 9 del mattino dai vigili del fuoco. Oltre ad altre piante pericolanti o cadute, i pompieri sono intervenuti anche in via Tommaso Grossi a Como per un ponteggio pericolante.

Seguiranno aggiornamenti. Eventuali segnalazioni possono essere inviate a QuiComo utilizzando il numero WhatsApp 338.4284765.