Arriva il ciclone Circe e porta forti temporali. La provincia di Como nella fascia a rischio

Come già accennato da stasera a Como e al Nord Italia le condizioni meteo cominceranno a cambiare. È in arrivo dalla Francia il ciclone Circe che passerà in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

La perturbazione potrebbe portare nuovi eventi estremi anche perché sarà molto intensa e veloce. Assisteremo a un calo delle temperature anche di 8-10 gradi.

I primi rovesci arriveranno già da stanotte soprattutto su Alpi, Prealpi e occasionalmente pedemontane.