L'estate si ferma: nuova ondata di temporali e temperature giù anche di 8 gradi

Tornano i temporali forti e questa volta non solo al Nord ma anche al Centrosud tra venerdì e sabato, con temperature che si porteranno anche sotto la media stagionale.

Agosto, spiega il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara, esordirà ancora una volta con l'Italia divisa meteorologicamente in due. Al Nord infatti sono in arrivo nuovi temporali anche di forte intensità, specie su Alpi e Prealpi ma anche in Pianura Padana.

L’estate subirà una prima vera crisi tra il 3 e il 5 agosto, avverte Ferrara, perché una intensa perturbazione di stampo prettamente autunnale interesserà l’Europa portando pioggia, venti forti e tracollo termico. La sua coda raggiungerà anche l’Italia portando ulteriori temporali al Nord giovedì 3, in successiva estensione anche al Centrosud tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. La perturbazione sarà accompagnata e seguita da aria decisamente più fresca, con temperature in calo di oltre 8-10°C su gran parte del Mediterraneo centrale entro il weekend. Proprio questi marcati contrasti termici con l’aria calda e umida preesistente, potranno creare i presupposti per fenomeni localmente violenti accompagnati da

grandine grossa, nubifragi e colpi di vento non solo al Nord ma questa volta anche al Centrosud.

Meteo a Como

A Como domani 1° agosto cieli parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, ma è nella notte che sono previste precipitazioni (9mm di pioggia). Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C. Sarà però giovedì 3 a portare il vero maltempo con nubi in progressivo aumento e con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio sono previsti 38mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4199m. Allerte meteo previste: pioggia. Pioggia anche venerdì 4 con temperature sempre in calo: la massima registrata sarà di 24°C (7 gradi meno di oggi), la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3111m.