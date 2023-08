Allerta meteo arancione su Como e provincia: possibili temporali forti con supercella

Il ciclone Circe sta per toccare il Nord Italia ed è stata emessa dalla protezione civile un'allerta arancione per forti temporali a Como e provincia e in gran parte della Lombardia.

Il comunicato della protezione civile

"Per la seconda parte della giornata di oggi 03 agosto si prevede un aumento dell'instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensita?) in transito verso Nord-Est, in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura. Ventilazione moderata o forte sui rilievi settentrionali e su Appennino, specialmente nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali. Raffiche massime attese fino a 70 km/h sui rilevi, con i valori maggiori su Appennino.

Nel corso della prima parte della giornata di domani 04 agosto si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni piu? intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata.

Il Centro Funzionale rivalutera? nella mattinata di domani 04/08 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata".

Come si sviluppa la supercella

La supercella si costituisce di un'unica cella temporalesca, ma di dimensioni gigantesche (da cui il prefisso “super”): al suo interno si muovono un vortice di tipo mesociclone e un singolo updraft rotante (il “cuore” della supercella). “I moti ascendenti che la compongono – spiega Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com – superano il limite della tropopausa, da cui ne deriva la forma a cupola della sommità della nube convettiva". La supercella si muove, portando con sé tutta la furia degli elementi: vento fortissimo, fino ai livelli di un downburst (soffia ben oltre i 100 chilometri orari) e poi pioggia battente e grandine.