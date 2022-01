Como, scatta l'allerta meteo: in arrivo raffiche di vento fino a 90 km/h

La Protezione Civile della Lombardia ha emesso un'allerta rossa per oggi 31 gennaio e domani 1° febbraio per possibili raffiche di vento molto forti e intense che coinvolgeranno anche il territorio di Como e provincia. L'allerta rossa è legata alla possibilità di incendi boschivi. Proprio ieri c'è stato un grosso rogo sul Cornizzolo che ha impegnato la stessa protezione civile e i vigili del Fuco per oltre 5 ore.

Scrive la Protezione Civile:

"Dal primo pomeriggio di oggi lunedì 31/01 è previsto sul territorio regionale un significativo aumento della ventilazione da Nord. Le velocità massime si attesteranno intorno a 70 km/h in Pianura e raggiungeranno i 90 km/h in quota e nei fondivalle più esposti (in particolare su Valchiavenna, Prealpi Occidentali e Valcamonica). La ventilazione assumerà anche carattere favonico e vi sarà un ulteriore e progressivo disseccamento dell'aria."

I venti cominceranno ad intensificarsi dal pomeriggio (tra le 17 e le 19 dovrebbe essere il momento più critico) e continueranno a soffiare violenti anche domani, soprattutto nella mattinata.

Raffiche di vento fino a 90 km/h

Anche domani la situazione sarà abbastanza critica. È previsto un nu "nuovo ed importante rinforzo della ventilazione da Nord su Alpi e Prealpi, a carattere di foehn alla basse quote. Oltre i 500/700 metri di quota attese velocità massime di raffica fino a 110 km/h (non si escludono localmente raffiche oltre i 140 km/h), a quote inferiori e nei fondivalle più ampi ed esposti fino a 90/100 km/h."

Il clima secco e il vento forte sono spesso le cause di incendi che si propagano molto velocemente, in particolare nelle zone con codice rosso, come Como e provincia.

Le velocità medie orarie e di raffica del vento previste potrebbero rendere difficoltose o addirittura impedire le operazioni di spegnimento con mezzi aerei. A questo proposito il comune di Como ricorda ai cittadini che è vietato accendere fuochi nei boschi o compiere qualsiasi azione che possa creare pericolo di incendio.

Per segnalare un incendio boschivo è necessario chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si può visitare la pagina Facebook della Protezione Civile della Città di Como: https://www.facebook.com/ ProtezioneCivileComo

Il meteo di martedì 2 febbraio a Como e provincia

Come riportano gli esperti di 3BMeteo, a Como domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1704m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.