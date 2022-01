Allerta vento: a Como chiusi giardini, parchi e cimiteri

La Protezione Civile della Lombardia ha emesso un'allerta rossa per oggi 31 gennaio e domani 1° febbraio per possibili raffiche di vento molto forti (fino a 90kn/h) e intense che coinvolgeranno anche il territorio di Como e provincia.

Vista l’allerta per vento forte, il sindaco Mario Landriscina ha firmato un’ordinanza per l’interdizione immediata alla cittadinanza di tutti i parchi e giardini comunali, del campo Coni di via Canturina, del centro sportivo di via Longoni e di tutti i cimiteri cittadini. L’ordinanza, predisposta per evitare l'esposizione dei cittadini a possibili pericoli nella fruizione di questi luoghi, avrà effetto sicuramente nella giornata di domani e potrà essere reiterata se non dovessero cessare le cattive condizioni meteo.