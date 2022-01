Grosso incendio sul Cornizzolo: elicotteri della Protezione Civile in azione

Oggi 30 gennaio 2002 a Cornizzolo è stato segnalato un grosso incendio. Gli elicotteri della protezione civile, almeno due, sono entrati in azione e hanno caricato senza sosta acqua dal lago del Segrino nel tentativo di spegnere le fiamme. Il rogo si sarebbe sviluppato in una zona boschiva e oramai da oltre un'ora gli elicotteri sorvolano il lago e caricano acqua nella benna o bucket che è l' apposito secchio che viene normalmente fissato al gancio baricentrico dell'elicottero e viene utilizzato per trasportare l'acqua in caso di incendio. Intenti a spegnere l'incendio anche i vigili del Fuoco dei distaccamenti di Erba, Canzo e Appiano Gentile nonchè squadre Antincendi boschive e gli elicotteri AIB e Canadair. I soccorritori sono rientrati verso le 19.30 e l'operazione per spegnere il grosso incendio è iniziata alle 14.

