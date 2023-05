Lago di Como: a Cernobbio torna il Wicket Wine Festival

Prezzo non disponibile

Il Wicket Wine Festival è un evento dedicato al mondo del vino, dove i produttori aderenti propongono i propri vini in degustazione ai partecipanti. Le cantine hanno la possibilità di far conoscere i propri prodotti sia ad un pubblico locale, sia ai turisti che vivono Cernobbio in quell weekend. Nel corso dell’evento ci sarà un’area food con un’ampia proposta gastronomica tipica del territorio a completare l’intera offerta dell’evento. I partecipanti acquisteranno online o alle casse della manifestazione un kit degustazione comprensivo di calice, tracolla porta calice e 10 gettoni degustazione da spendere agli stand vinicoli.

Come degustare del buon vino

Il festival prevede la partecipazione di diverse cantine che verranno ospitate sul lungolago di Cernobbio. I biglietti acquistati comprendono il calice, la taschina porta calice e diversi gettoni degustazione da spendere nei diversi stand.

Dove assaggiare del buon cibo

Non solo vino: sul lungolago sarà presente un’area food gestita dall’associazione Canottieri di Cernobbio con un’ampia proposta gastronomica.

Le date del festival

Venerdì 07/07 dalle 17:00 alle 24:00, chiusura eventi 24:00

Sabato 08/07 dalle 17:00 alle 24:00, chiusura eventi 24:00

Domenica 09/07 dalle 17:00 alle 24:00, chiusura eventi 24:00

Non solo vino!

Durante i 3 giorni di festival potrai assistere a concerti, eventi e interviste, durante e dopo l’orario di chiusura delle degustazioni.