I 5 migliori appuntamenti del weekend a Como e dintorni

Non solo gite, tempo permettendo, per il primo weekend d'autunno sul lago di Como ma anche tanti eventi interessanti. Protagonisti assoluti saranno i giardini di Como, Villa del Grumello, Villa Bernasconi, Villa Carlotta e altro ancora.

In occasione del suo trentennale, il Museo della Seta lancia Ne vedrete di tutti i colori, una serie di iniziative ed eventi che costelleranno tutto il periodo autunnale e invernale. Si parte non con una, bensì tre grandi mostre, proprio nei giorni a ridosso del compleanno del Museo. Ecco la prima. Black Wave, da venerdì 25 settembre fino al 30 dicembre Una mostra fotografica di Carlo Pozzoni, traguardo visivo di un progetto di moda etica e di creatività integrata ideato e curato da Francesca Gamba che ha coinvolto gli studenti della scuola di acconciatura ed estetica CIAS Formazione Professionale, ragazze e ragazzi richiedenti protezione internazionale della Cooperativa Intesa Sociale di Como, gli studenti di grafica dell’ISIS Paolo Carcano per il lavoro di post produzione delle foto, il laboratorio sartoriale della Parrocchia di Rebbio Karalò per la confezione degli abiti. Una mostra che celebra il métissage quale importante risorsa inclusiva di creatività.

Prosegue nella Pinacoteca civica di Como il progetto “L’arte del dono. Viaggio alla scoperta delle opere donate alla Pinacoteca”, un percorso di svelamento di dipinti donati da mecenati che negli anni hanno elargito pezzi d’arte ai Musei civici. Dal 2019 la Pinacoteca di Como rende omaggio ai donatori con la presentazione delle opere d’arte ricevute in Campo quadro, lo spazio contemplativo al piano nobile di Palazzo Volpi. Un’occasione di valorizzazione e di riconoscimento verso tutti coloro che hanno dimostrato affezione verso l’istituzione culturale permettendone la sua continua crescita. Ad arricchire la collezione cittadina dopo l’ultima donazione di un’opera di Giuliano Collina e il comodato di otto dipinti della collezione della quadreria dell’Ospedale S. Anna di Como, arrivano sei opere di due grandi protagoniste della pittura razionalista, Carla Prina e Carla Badiali, che saranno visibili al grande pubblico a partire da venerdì 25 settembre fino a domenica 1 novembre 2020. Inoltre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Pinacoteca civica per questa occasione propone alla città una visita guidata alla scoperta del suo prezioso patrimonio, sabato 26 settembre alle ore 18.

Venerdì 25 settembre esce la ristampa di Manicomi (MyNina / Artist First), primo storico album dei De Sfroos, in occasione del suo 25° anniversario. Manicomi sarà disponibile in formato CD e deluxe/limited edition (doppio vinile + CD) nei negozi tradizionali, oltre che su tutte le piattaforme streaming e in digital download. Il cofanetto deluxe/limited edition è disponibile anche in versione autografato qui ed è attualmente in pre-order su iTunes e pre-save su Spotify a questo link. Per celebrare l'atteso evento discografico, i De Sfroos terranno una serie di appuntamenti dove suoneranno alcuni brani tratti dal disco. Un atteso showcase che arriverà anche in città domenica 27 settembre al Teatro Sociale. Come prevedibile, visto il numero limitato dei posti per le norme anti-covid, è già andato soldout l'appuntamento delle 18.00, mentre sono ancora disponibili i biglietti in prevendita sul circuito interno del teatro per quello delle 21.

In occasione della festa patronale di Figino Serenza, domenica 27 settembre, il cantautore canadese Bocephus King incontrerà i funambolici Luca Pirozzi e Luca Giacomelli, voci e chitarre de i Musica da Ripostiglio, la band grossetana che abbiamo avuto modo di ammirare quest’estate alla Villa Sormani di Inverigo nel Festival Storie di Cortile. I Musica da Ripostiglio spaziano tra canzoni originali e classici italiani (Conte, Carosone, Celentano), in una atmosfera tipicamente retrò in cui lo swing dei primi anni del ‘900, si tinge di influenze gitane e latino-americane, con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti. I Musica da Ripostiglio divertono, improvvisano, con freschezza e semplicità, con una proposta emozionante e originale, in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

„La “Festa delle Api … in volo”, prende il via con 12 eventi diffusi sul territorio nella giornata di domenca 27 settembre. Di seguito tutto il programma della manifestazione organizzata dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti al 26 e 27.09.2020 (a cura degli organizzatori dei singoli eventi). È necessaria la prenotazione contattando direttamente i singoli produttori. Tutto il programma qui.