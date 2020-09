La Festa della Api, tutto il programma

La “Festa delle Api … in volo”, prende il via con 12 eventi diffusi sul territorio nella giornata di domenca 27 settembre. Di seguito tutto il programma della manifestazione organizzata dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti al 26 e 27.09.2020 (a cura degli organizzatori dei singoli eventi). È necessaria la prenotazione contattando direttamente i singoli produttori.

Il programma

DANZIAMO CON LE API

Yoga per adulti; Conoscenza dell’alveare e dei suoi prodotti”; Bee-dance per bambini;

Conferenza “Per un’agricoltura sostenibile”; Musica dal vivo; Degustazione e vendita

miele; Banco associazione “Little hands”.

Apicoltura Luciano MAZZOLA - via Lodorina, 20 – ERBA (CO)

dalle ore 10,00 alle ore 18,00

prenotazioni: email apicoltura.mazzola@tiscali.it - tel. 3470913803

LA VITA SEGRETA DELLE API

Laboratori per bambini “Per fare tutto ci vuole un fiore. Per fare un fiore ci vuole

un’…ape”; Conosciamo le api, visita agli alveari; Angolo lettura per bambini; Piacevoli

passeggiate pianeggianti nella campagna di Albese (venite in bici o portatele).

Apicoltura Maurizio GALLO - via alle Chiuse – ALBESE CON CASSANO (CO)

dalle ore 10,00 alle ore 17,00

prenotazioni: email info@mielegallo.it - tel. 031427562

MIELERIA APERTA

Visita alle api e al laboratorio di smielatura; Spettacolo di circo a cura di “Circoliamo”;

Degustazione di mieli lariani.

Apicoltura AGAPE - via Oltrecolle, 53/a - fraz. Lora di COMO

dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ; Degustazione ore 18,00

prenotazioni: email info@apeagape.com - tel. 3339467797 - 3496287751

LA RIVIERA DELLE API

Presentazione attività della Cooperativa Miledù a Garzola: recupero terrazzamenti a

secco, apicoltura, coltivazioni di fiori ed erbe aromatiche; Degustazione di mieli ed

intrattenimenti vari.

Coop. sociale MILEDU’ - via Pianazza, 9 - fraz. Garzola di COMO

dalle ore 10,00 alle ore 18,00

prenotazioni: email miledu.stareinsieme@gmail.com - tel 3473100122

DALLA FRUTTA ALLA CONFETTURA

Laboratorio per bambini. Visita al frutteto e all’orto. Degustazione di conserve e

confetture. Mercatino prodotti.

Agriturismo CA’ DULZA - via G. Puecher, 90 – CANZO (CO)

dalle ore 10,00 alle ore 18,00

prenotazioni: email info@cadulza.com - tel. 3450866678

COLORI, MUSICA E SAPORI DALL’ORTO

Laboratorio di pittura con preparazione colori dalla verdura dell'orto; Mercatino agricolo;

Vendita miele a cura di Apicoltura Martino Mazzola; “Alberitivo” in musica a cura di

“Teste di Rapa”; Pranzo in loco con prodotti dell’azienda e degli altri produttori.

Az. Agr. LA RUNA - via per Alserio, 25/b - ERBA (CO)

dalle ore 10,00 alle ore 19,30 ; Aperitivo dalle ore 19,00 alle ore 23,00

prenotazioni: email info@laruna.it - tel. 3334384594

UN RAGLIO NON E’ MAI UNO SBAGLIO

Laboratorio di avvicinamento all’asino; Presentazione azienda agricola e vendita prodotti

biologici.

Az. Agr. Cascina SPINA - via Card. Borromeo - fraz. Arcellasco di ERBA (CO)

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ; dalle ore 15,00 alle ore 18,30

prenotazioni: email lacascinaspina@gmail.com - tel. 3358204092

AZIENDA AGRICOLA APERTA

Presentazione azienda agricola e vendita prodotti biologici.

Az. Agr. VILLA STEFANO - via dell’Ecologia, 10 - ASSO (CO)

dalle ore 9,00 alle ore 16,00

prenotazioni: email agricolavillastefano@gmail.com - tel. 3282030292

FORMAGGI DI CAPRA E MIELE

Laboratorio di degustazione “Dolce e salato”: formaggi di capra abbinati al miele;

Vendita prodotti biologici.

Az. Agr. CAMANIN - loc. Crezzo, 4 - LASNIGO (CO)

dalle ore 16,00 alle ore 19,00

prenotazioni: email info@camanin.net - tel. 3498715492

ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SPONTANEE

Percorso di riconoscimento e raccolta di erbe spontanee edibili e preparazione pesti e

tisane a cura di “Casa delle erbe vagabonde”; Visita all’azienda agricola e vendita

prodotti biologici.

Az. Agr. IL FIORE - località Nava di Baiedo - PASTURO (LC)

dalle ore 9,00 alle ore 17,00

prenotazioni: tel. 3473758759 - 3476924392

LE API DELL'OASI

Degustazione, mercatino e laboratorio con visita al rifugio.

Az. Agr. IL VECCHIO FAGGIO - via Cascina Emilia, 3 - CASTELMARTE (CO)

dalle ore 9,00 alle ore 19,00

prenotazioni: email ilvecchiofaggioonlus@gmail.com - tel. 3207766814

SEMINIAMO I FIORI AMICI DELLE API

Semina di essenze e fiori “amici delle api” e adozione “Giardino delle Api”, a cura del

Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” - ERBA (CO)

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

prenotazioni: email info@circoloambiente.org

Programma completo di tutti gli eventi: www.festadelleapi.it