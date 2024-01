Il Sociale chiude la stagione opera con Madame Butterfly di Puccini

Chiude la stagione d’opera 2023/24 al Teatro Sociale di Como, venerdì 19 gennaio alle ore 20.00 e domenica 21 alle ore 15.30, Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore.

Madama Butterfly di Giacomo Puccini è un titolo molto caro al Teatro Grande di Brescia, da dove è partita la tournée. Nel maggio 1904 proprio a Brescia, dopo l’inatteso fiasco della prima milanese, la nuova versione “bresciana” dell’opera ottenne un enorme successo internazionale e sancì l’immortalità del capolavoro pucciniano.

Lo spettacolo sarà un nuovo allestimento (coproduzione internazionale Teatri di Opera Lombardia, Teatro del Giglio di Lucca, Estonian National Opera) in cui verrà proposta proprio la seconda edizione dell’opera – quella “bresciana”, appunto, di rara esecuzione. Sul podio il Maestro Alessandro D’Agostini, che dirigerà l’orchestra de I Pomeriggi Musicali. La regia sarà invece firmata da Rodula Gaitanou, talentuosa artista greca formatasi a Parigi e Londra, vincitrice del premio “Arts and Culture” ARGO AWARDS 2022.



OPEN – L’OPERA ACCESSIBILE:

Percorso multisensoriale alla scoperta di Madama Butterfly

OPEN è il progetto proposto da AsLiCo che, negli ultimi anni, ha l’obiettivo di avvicinare i disabili sensoriali visivi e uditivi al Teatro e rendere l’attività di spettacolo comprensibile e aperta a tutti.

Anche in questa Stagione, il progetto Open – ideato dalla Fondazione Teatro Grande di Brescia con la Prof.ssa Elena Di Giovanni – arriva al Teatro Sociale di Como grazie al coordinamento delle Proff.sse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi dell’Università degli Studi di Macerata.

La condivisione di questa importante iniziativa nel Circuito Opera Lombardia permetterà di fruire in una maniera unica dell’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini.

Lo spettacolo sarà preceduto da un percorso multisensoriale tematico alla scoperta del dietro le quinte e dei segreti dello spettacolo, che sarà accompagnato dal servizio di audio introduzione e audio descrizione e dai sopratitoli dal vivo in lingua italiana. Inoltre, verrà condiviso un video inclusivo, con voce narrante e audiodescrizione, di presentazione e introduzione allo spettacolo.

Domenica 21 gennaio dalle 13.30, infatti, si terrà un percorso multisensoriale alla scoperta dell’opera; a seguire, alle ore 15.30, andrà in scena lo spettacolo con audio descrizione e sovratitoli in italiano.



ASPETTANDO… Madama Butterfly

Il Teatro Sociale continua la rassegna di incontri di approfondimento dedicati all’opera, in programma alla domenica mattina in Sala Bianca.

Domenica 14 gennaio, alle ore 11.00, ad ingresso libero, l’Aspettando… Madama Butterfly vedrà il musicologo Fabio Sartorelli raccontare al pubblico tutti i segreti dell'opera di Giacomo Puccini.