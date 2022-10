Recital dedicato a Calvino: a Turate va in scena "Elefanti sulla ragnatela"

Un recital per omaggiare il maestro Calvino in occasione del centenario della sua nascita che cadrà nel 2023 ma anche un affascinante viaggio fatto di giocosi intrecci tra i grandi titoli e le diverse opere di uno dei più potenti ed emblematici autori italiani. Un viaggio da "Il sentiero dei nidi di ragno" alla trilogia de "I nostri antenati", da "La formica argentina" a "Marcovaldo" fino a "Palomar" passando da "Se una notte d’inverno un viaggiatore", per far nascere una nuova favola, bizzarra e a volte un po’ assurda ma forse anche per questo aderente alla vita, buffa, imprevedibile e fantastica, proprio come la intendeva Calvino.

Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Teatro in Mostra. Scritto da Alessandro Baito con scenografie di Armando Vairo. Attori: Laura Negretti e Sacha Oliviero.