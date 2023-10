Letteralmente Verdi, Alessio Boni nuovo protagonista e voce recitante

A causa di problemi legati alla produzione, La Società dei Concerti di Parma annuncia un cambio della voce recitante di Letteralmente Verdi. Sul palco del Teatro Sociale di Como sabato 14 ottobre alle ore 20.30, al posto di Alessandro Preziosi, sarà protagonista il grande attore Alessio Boni, con l’accompagnamento di brani dell’opera de Il trovatore interpretati da Giampaolo Bandini alla chitarra e Massimo Mercelli al flauto.



Un viaggio in una delle opere più popolari di Verdi, attraverso le sue lettere da Il trovatore, selezionate da Giuseppe Martini: i dubbi sulla scelta del soggetto, la messa a punto del libretto, i problemi con i cantanti, diventano un piccolo thriller. E il finale è drammatico.



“Azucena vuole vendicarsi, sì, no, forse, questa scena però bisogna lasciarla, è un secolo che non mi scrivete, ma a voi piace questo dramma, no maestro non dite così io ci ho messo l’anima…”

Nella corrispondenza fra Giuseppe Verdi e il poeta Salvatore Cammarano per la composizione de Il trovatore c’è tutt’una commedia di dubbi e puntualizzazioni fra due professionisti che comunque si volevano e bene e si rispettavano: è così che è nata una delle opere più popolari di tutti i tempi.





Quest’anno è la volta di Alessio Boni, alle prese con il Genio di Verdi. L’attore teatrale e cinematografico, molto noto al grande al pubblico, con film di successo sia al cinema che in televisione, ha già calcato il palco del Sociale come regista e protagonista di Don Chisciotte nel gennaio 2020.