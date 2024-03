Emma Dante: la pluripremiata regista palermitana in scena al Sociale con Il tango delle capinere

Al Teatro Sociale di Como ritorna Emma Dante, la pluripremiata regista palermitana, con l'ultimo spettacolo Il tango delle capinere, mercoledì 13 marzo, alle ore 20.30. Con questo spettacolo Emma Dante riparte da Ballarini, ultimo capitolo della Trilogia degli occhiali del 2010.

Due anziani, un uomo e una donna, tornano giovani per un attimo, ripercorrendo i passaggi fondamentali della loro vita di coppia. È lei, curva e ingrigita, ad aprire un baule, dal quale escono quegli oggetti banali che hanno scandito la storia del loro amore ma anche della quotidianità, a partire da un carillon che è stato il primo regalo di fidanzamento, ricevuto in un tempo lontanissimo, in riva al mare. L’uomo è seduto accanto a un altro baule: anche lui incerto nei movimenti, invecchiato. Le sequenze sceniche sono costruite intorno a momenti delicati e coinvolgenti, capaci di evidenziare quelle sottili esperienze emotive che sono il centro di ogni esistenza.



Gli interpreti, Manuela Lo Sicco e Sabino Civilleri, si muovono attraverso una narrazione affidata soprattutto ai corpi, accompagnati da musiche che non sono solo una colonna sonora, ma anch’esse oggetti di scena. Le voci di Gianni Morandi, Mina, Nilla Pizzi, Luigi Tenco, Rita Pavone, Edoardo Vianello e Francesco De Gregori tratteggiano i suoni di un’Italia figlia del secondo Dopoguerra, carica di aspettative per un futuro tutto da costruire.

Così sfilano davanti agli occhi del pubblico i fotogrammi del lungo cammino affettivo dei due protagonisti: dalle serate davanti alla tv, alla nascita del figlio, alla passione per il ballo che li rende ancora più complici e cementa una felicità solida e consapevole, fino alle ultime ore della vita, dove tutto appare naturale e spontaneo. L’uomo e la donna sono i due piccoli eroi di una quotidianità semplice e lineare, capaci di ritagliarsi addosso una dimensione piena e gioiosa continuamente rinnovata. Un’ode all’amore che rispecchia tutta la forza compositiva del teatro carnale, arcaico e rituale della regista siciliana.