La Città dei Balocchi, tutto il programma del weekend

Fino al 7 gennaio 2024 Cernobbio ospiterà la 30° edizione de La citta dei Balocchi. Consorzio Como Turistica, in occasione del trentennale di Città dei Balocchi, ha presentato al Comune di Cernobbio un progetto che riguarda la realizzazione di un programma coordinato di eventi dislocati sul territorio lariano in modo da rendere più vivo il celebre borgo e creare occasioni di incontro, di svago e di cultura per i cernobbiesi, i residenti dei comuni limitrofi e i turisti in arrivo dalla Lombardia o da altre regioni d’Italia.. Ma vediamo nel dettaglio il programma delle attività previste nel weekend.

Sabato 16 dicembre

Inaugurazione Presepe Olografico

chiesa Santa Maria delle Grazie

ore 11.00 poi apertura a orario continuato fino alle 18

Per la prima volta in Italia viene realizzato un Presepe Diorama Olografico che unisce una delle tradizioni religiose più antiche alla moderna tecnologia dell’ologramma, che crea immagini tridimensionali fondendo i contenuti virtuali con la scenografia reale.

La Sacra rappresentazione in sei scene è stata riprodotta dall’Associazione De-Sidera con citazioni dai Vangeli e dalle Sacre Scritture.

Un'esperienza della Natività ancora più realistica ed emozionante.

“Il presepe suscita tanto stupore e ci commuove perché manifesta la tenerezza di Dio che si abbassa alla nostra piccolezza” – Papa Francesco

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli

Dalle 15.00 alle 19.00

Ecco una delle attrazioni che aveva destato maggiore interesse nella scorsa edizione della Città dei Balocchi e aveva appassionato grandi e bambini.

Ma con una novità! Il volo virtuale fino al Polo Nord si potrà fare a bordo di una “slitta” moderna, un container targato Bianchi Group vestito a festa per il Natale. Alla casa di Babbo Natale si arriverà in un attimo, anche se la distanza tra Cernobbio e Rovaniemi è più di tremila chilometri.

Non è una fiaba. È un’esperienza virtuale e interattiva che la Città dei Balocchi ha pensato soprattutto per i più giovani e i loro genitori. Una volta seduti nel Babbo Natale Express, ogni viaggiatore indosserà un visore 3D che lo condurrà attraverso il viaggio fantastico come se fosse il volo di una slitta trainata dalle renne. Il tour virtuale porterà i bambini a sorvolare mezza Europa e il Circolo Polare Artico. Una volta raggiunta Rovaniemi, i bambini si troveranno magicamente nella casa di Santa Claus e troveranno proprio lui ad accoglierli e ad aprire le porte della fabbrica dei giocattoli. Un progetto Shake realizzato grazie a Bianchi Group e Amici di Como con la collaborazione di Zetacarton

Natale in Divisa con la Polizia locale di Cernobbio in collaborazione con i comandi di Maslianico, Meda, Unione I Fontanili, AREU Regione Lombardia e la Polizia Provinciale di Como.

Dalle 12.00 alle 18.00

Lungolago, area eventi

Come avvicinare i bambini al lavoro svolto dalle forze dell’ordine e sensibilizzarli sui temi della legalità e della sicurezza? Venite a Cernobbio alla Città dei Balocchi sul lungo lago. Sabato 16 dicembre dalle 12 alle 18 saranno presenti gli agenti della Polizia Locale di Cernobbio che hanno coinvolto in questa giornata di Natale in Divisa anche i colleghi dei comandi di Maslianico, Meda, Unione I Fontanili, AREU Regione Lombardia e la Polizia Provinciale di Como. Saranno presenti anche i mezzi e gli agenti che effettuano il preziosissimo servizio di trasporto organi per i trapianti. Inoltre dalle 15 alle 16 farà una dimostrazione l’unità cinofila per la ricerca di sostanze illecite. Un momento giocoso di confronto sui temi della legalità e del rispetto reciproco per imparare a diventare i responsabili cittadini di domani

Ecco Valery, il re dei maghi!

Igloo, Largo Filippo Mondelli due spettacoli

ore 15.30 e 17.00

A grande richiesta alla Città dei Balocchi arriva il Mago Valery che con i suoi numeri di illusionismo continua a destare stupore in grandi e bambini.

Natale è un mondo magico e con il mago Valery la magia raddoppia. Appuntamento da non perdere fra numeri di prestidigitazione, incredibili apparizioni, sparizioni e tante altre piccole magie. Una valigetta, una bacchetta, un cappello, un mazzo di carte…ecco il mago Valery, il re dei maghi!

Liberty con l’arte. Madre natura e l’uomo

Villa Bernasconi

ore 16-18

A cura di Kristina Zani

Laboratorio gratuito per bambini (età 6-14 anni) con prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Circusnavigando

In Riva piazza Risorgimento

Ore 15-17.30

Un innovativo laboratorio di arti circensi itinerante è pronto a trasformare Cernobbio in un’autentica scuola di circo a cielo aperto. Grazie ad un grande camper allestito per l'occasione, l'arte circense sarà portata direttamente ai bambini, offrendo loro un’esperienza unica di intrattenimento e divertimento nel mondo di magia e acrobazie e sorrisi.

Circusnavigando è una proposta di Laboratorio/Animazione che coinvolge bambini e ragazzi di tutte le età. Dopo una dimostrazione di arti circensi si darà via a piccoli laboratori di giocoleria con palline, clave, cerchi e piatti cinesi, equilibrio su fune.

Le meraviglie del cielo di Natale

Il fascino dei buchi neri

A cura di Davide Trezzi, astrofisico nucleare e divulgatore scientifico

Sala polifunzionale, Largo Filippo Mondelli

ore 17.00 - ore 17.45 - ore 18.30

Dopo le immagini che tutti abbiamo visto pochi anni fa, del Buco Nero nella grande galassia Messier 87 ora gli astronomi hanno fotografato anche il Buco Nero della nostra galassia, la Via Lattea.

L’argomento astronomico più affascinate e coinvolgente spiegato in modo semplice ed intuitivo.

A guidarci alla scoperta delle meraviglie del cielo di Natale sarà lo staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano con le immagini ottenute attraverso il telescopio, per questo incontro in collaborazione con l’osservatorio privato di Varenna con l’astrofisico Davide Trezzi. Un collegamento da remoto per immergersi pubblico nell’osservazione dei corpi celesti spiegati dalla voce degli specialisti.

Domenica 17 dicembre

Presepe Olografico

chiesa Santa Maria delle Grazie

Dalle 10.30 alle 18

Per la prima volta in Italia viene realizzato un Presepe Diorama Olografico che unisce una delle tradizioni religiose più antiche alla moderna tecnologia dell’ologramma, che crea immagini tridimensionali fondendo i contenuti virtuali con la scenografia reale.

La Sacra rappresentazione in sei scene è stata riprodotta dall’Associazione De-Sidera con citazioni dai Vangeli e dalle Sacre Scritture.

Un'esperienza della Natività ancora più realistica ed emozionante.

“Il presepe suscita tanto stupore e ci commuove perché manifesta la tenerezza di Dio che si abbassa alla nostra piccolezza” – Papa Francesco

Natale in Divisa

Polizia Stradale di Como e Polizia Cantonale del Ticino con attività ludiche per bambini

in Riva piazza Risorgimento ore 11-18

Per Città dei Balocchi a Cernobbio si rinnova il gemellaggio fra la Polizia Stradale di Como e i colleghi di oltre confine. Ospite sul lungo lago sarà infatti la Polizia Cantonale del Ticino. Giocando e divertendosi si impara a diventare i responsabili cittadini di domani. Non perdete l’occasione di vedere da vicino i loro mezzi e avere qualche indicazione in più sulle loro attività.

Babbo Natale della Croce Rossa

sul lungolago

Babbo Natale in carne e ossa sarà presente fin dal mattino alla Città dei Balocchi sul lungolago. Venitelo a cercare per fare una simpatica foto ricordo. Troverete anche i volontari della Croce Rossa che ogni giorno sono all’opera per la nostra salute con degli ottimi panettoni.

Un giro al museo: visita guidata in lingua spagnola

Villa Bernasconi

ore 11:30

A cura di Emanuela Fantinato

Visita guidata compresa nel biglietto con prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Musical- Mr. Green e il segreto di Filly

Igloo, Largo Filippo Mondelli

ore 16.00 e 17.30

Il Musical coinvolgerà bambini e ragazzi di tutte le età sensibilizzandoli ai temi della sostenibilità e “dell’essere green”. Un’esperienza interattiva in cui gli spettatori diventano parte integrante dello show.

La trama: Siamo alle porte del natale e Miky è a casa con sua cugina Leila. Insieme aspettano impazientemente l’arrivo di Nonna Gea di ritorno da NY per festeggiare con tutta la famiglia. Poco prima di partire aveva chiesto a Miky di stilare una lista dei desideri per spedirla a Babbo Natale ed è convinto che non potrà essere deluso. Contro ogni aspettativa la nonna scambia la sua lettera con quella del nipote e per regalo riceve Filly una pianta con un bigliettino che dice “Amare la natura significa amare sé stessi”. All’improvviso entra dalla finestra Fumosa un personaggio sinistro, una sorta di nuvola nera, insieme ai suoi scagnozzi Smog e Puzzo… iniziano così una serie di avventure che poteranno i personaggi a interrogarsi sui temi dell’inquinamento, finchè Micky trasformato nel supereroe Mr. Green scoprirà quei piccoli gesti quotidiani, come andare in bici invece che in macchina o chiudere l’acqua quando ci si lava, che possono diminuire gli sprechi. Insieme a Leila decide di informare più persone possibili di quanto sia necessario fare qualcosa per salvare il mondo rendendo questo Natale il più magico di sempre.

“Regista ed ideatore di “Mr. Green e il segreto di Filly” è Fabio Ingrosso, artista a 360°, con esperienza nei musical, co-autore di testi per cantanti della scena musicale italiana ed esperienze nel mondo radiofonico e televisivo.

Babbo Natale Express

Largo Filippo Mondelli

Dalle 15.00 alle 19.00

Ecco una delle attrazioni che aveva destato maggiore interesse nella scorsa edizione della Città dei Balocchi e aveva appassionato grandi e bambini.

Ma con una novità! Il volo virtuale fino al Polo Nord si potrà fare a bordo di una “slitta” moderna, un container targato Bianchi Group vestito a festa per il Natale. Alla casa di Babbo Natale si arriverà in un attimo, anche se la distanza tra Cernobbio e Rovaniemi è più di tremila chilometri.

Non è una fiaba. È un’esperienza virtuale e interattiva che la Città dei Balocchi ha pensato soprattutto per i più giovani e i loro genitori. Una volta seduti nel Babbo Natale Express, ogni viaggiatore indosserà un visore 3D che lo condurrà attraverso il viaggio fantastico come se fosse il volo di una slitta trainata dalle renne. Il tour virtuale porterà i bambini a sorvolare mezza Europa e il Circolo Polare Artico. Una volta raggiunta Rovaniemi, i bambini si troveranno magicamente nella casa di Santa Claus e troveranno proprio lui ad accoglierli e ad aprire le porte della fabbrica dei giocattoli. Un progetto Shake realizzato grazie a Bianchi Group e Amici di Como con la collaborazione di Zetacarton

Presepe vivente e scambio auguri

Piazza Santo Stefano

Ore 18.00

Il Presepe Vivente inizierà alle 18:00 dall'asilo di Piazza S. Stefano, con la partecipazione dei bambini dell'asilo di Piazza S. Stefano e dei bambini e i ragazzi del catechismo.

Il percorso con i figuranti si snoderà in quattro tappe:

ANNUNCIAZIONE Asilo di Piazza, VIa Vittorio Emanuele II 28

VISITAZIONE VIA Vittorio Emanuele II, 24

CENSIMENTO Giardino Parrocchiale Via Davide Bernascoi 1

NATIVITA' Via Vittorio Emanuele I, 22

A conclusione della rappresentazione, alle ore 19:00 in P.zza IV Novembre ristoratori e albergatori locali offriranno vin brulè, pandoro e panettone per il tradizionale scambio di auguri di Natale.

Per l’occasione, l' Amministrazione Comunale ha deciso anticipare alle ore 17.00 il servizio di bus navetta gratuito dal centro di Cernobbio con la frazione. La partenza sarà da Villa Bernasconi.

E POI….

Il mercatino della Riva del Gusto, la Pista di Pattinaggio, l’albero di Natale Clerici Tessuto – Gentili Mosconi, il Calendario del Natale che apre ogni giorno una nuova casella, le Illuminazioni ogni sera all’imbrunire e…

UN GIRO A BORDO DEL TRENINO DELLA CITTA’ DEI BALOCCHI

Come ogni anno non può mancare il trenino di Città dei Balocchi griffato Bianchi Group. Quest’anno, il trenino effettuerà un servizio di navetta dal Lungolago di Cernobbio fino a Villa Bernasconi, i due punti di interesse della Città dei Balocchi.

IL PASSAPORTO DELLA CITTÀ DEI BALOCCHI

Questa mappa aiuterà a navigare attraverso Cernobbio e a scoprire tutti i punti salienti del percorso di Città dei Balocchi per sperimentare la magia del Natale in modo completo.

Una volta completato, riceveranno un piccolo regalo come ricordo di questa magica esperienza. Il passaporto si ritira a Villa Bernasconi

Le tappe del percorso dove far timbrare il passaporto sono:

-Villa Bernasconi

-Igloo di Natale

-Babbo Natale Express

-Pista di Pattinaggio

-Presepe olografico

-Barcaiolo Boat to Cernobbio (via Garibaldi)