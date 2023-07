Nel format “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo” il Parco di Villa Erba si apre al pubblico con quattro giorni di grandi eventi dal 20 al 23 luglio organizzati in collaborazione con il Teatro Sociale di Como Aslico, Il Comune di Cernobbio, MyNina e Lake Endless Joy Festival.

In arrivo, venerdì 21 luglio, il terzo appuntamento de “Le 4 Stagioni di Villa Erba”, promosso da Villa Erba, ideato e organizzato dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, con il patrocinio del Comune di Cernobbio. “Parco in Festa” è il titolo della giornata dedicata all’estate, che vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino presto fino alla tarda sera, con il parco di Villa Erba aperto al pubblico dalle 8.00 alle 18.00.



La lunga giornata prende il via con il concerto “Archi al risveglio” alle 8.00 del mattino con l’esecuzione di brani dei compositori russi Aleksandr Borodin, Aleksandr Glazunov e del compositore francese François Couperin. Segue, alle 10.00, il laboratorio fiorito rivolto ai bambini dai 6 anni di età, dal titolo “Contafili contabellezza”, a cura dell’associazione Luminanda. Tutti i bambini sono invitati a partecipare portando due fiori, uno per sé e uno per il gruppo fiorito. Margherite, violette, tulipani, iris saranno ammirati con lenti differenti per cogliere al meglio la loro forma. Uno strumento speciale permetterà di addentrarsi nel mistero della loro bellezza, il contafili e permettere ai bambini di contare e colorare i petali, gli stami e i pistilli e così celebrare la loro bellezza.

Il parco di Villa Erba accoglie alle 12.30 l’esibizione musicale “Ritmi al pic-nic” con le improvvisazioni di Riccardo Curcio, David Friedman e Francesco Gisondi, invitando il pubblico a portare il necessario per uno spuntino all’aperto a ritmo di musica.

In collaborazione con Orticolario, alle ore 15.00, si passa alla “Passeggiata botanica” all’interno del parco secolare di Villa Erba, con la guida del paesaggista Vittorio Peretto. Per i più piccoli, lo spettacolo “Sentier di foglia” con Ester Bulgarini, Anna Buttarelli, Roberta Nardelli, Antonio Orio, Veronika Salandi. I personaggi fantastici “Gemma Girovaga” e “Viola Violante d’Ondariva” accompagnano i bambini in un viaggio alla riscoperta del bosco e della natura come luogo misterioso e affascinante.

E ancora musica alle 17.00 con il concerto organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Como, “Messieurs, Dames: voici la France”: i più brillanti studenti interpretano diversi repertori dal Barocco alla contemporaneità, spaziando da Claude Debussy a Maurice Ravel. La capienza è limitata e viene richiesta la prenotazione obbligatoria tramite eventbrite.



La giornata per celebrare l’estate si completa con il programma “Fuori Villa” con la visita (anche guidata) alla mostra “Plinio. Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi” ospitata dalla “vicina di casa” Villa Bernasconi con la curatela di Aldo Premoli. L’esposizione, che celebra il Bimillenario Pliniano, si connota di elementi botanici ricostruiti come grandi quinte teatrali a loro volta immersi in una serra verde.

Al mattino dalle 10 alle 12, sempre a Villa Bernasconi, intrattenimento per i più piccoli in giardino con “Giocare per crescere”, laboratorio di psicomotricità a cura di ASD Emozioningioco (fascia d’età: dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado); “Giocare Volando”, prove di pole dance e acrobatica aerea a cura di ASD Pole Passion Academy, Aerial and Dance Academy; “Approcci al judo: giochi di lotta” prove di judo a cura di ASD Scuola Lario Judo (fascia d’età: dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado) mentre Fabio Borghetti dj presenterà “Djorama”, scenari immaginari e paesaggi sonori tra musica, natura e arte dal balcone della villa. Dalle 14.00 alle 16.00 “Yoga rigenerativo per mamme”.

Al via il 20 luglio la prima edizione di LaVilla Music&Arts Festival, il nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese che MyNina organizza e produce in partnership con Villa Erba e con la Città di Cernobbio, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”. Quattro serate di grandi eventi ospitati nel parco di Villa Erba, con alcuni dei più importanti nomi del panorama artistico italiano.

Giovedì 20 luglio il Festival si aprirà con Fiorella Mannoia e Danilo Rea, protagonisti della serata per una data della loro tournée “Luce”, con cui illumineranno la notte di Villa Erba.

Il live sarà uno spettacolo straordinario, un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità, capace di incantare il pubblico con la sua intensità. Il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderà sul palco, creando un’atmosfera intima e potente in cui si incontreranno il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia con la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Danilo Rea.

Venerdì 21 luglio Villa Erba ospiterà lo spettacolo, già sold out, del cabarettista e monologhista milanese Andrea Pucci che farà tappa a Cernobbio con una data del suo “Pucci Summer Tour”. Questo show, scritto da Andrea Pucci, insieme a Raffaele Skizzo Bruscella, con la regia di Dino Pecorella e la direzione musicale di Carlo Palmas, sarà un viaggio nel divertimento puro, uno show frizzante ed elettrico tutto da scoprire. Accompagnato dalla sua band il comico coinvolgerà il pubblico che potrà godersi qualche ora di sane risate e spensieratezza.

Sabato 22 luglio sarà Mannarino a scaldare il pubblico del Festival. Il cantautore metropolitano, considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, che si è fatto conoscere e amare per le sue musiche poliedriche e di confine, i suoi testi venati di surrealismo e le storie visionarie, porterà sul palco il suo live originale “Corde 2023”, che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà vita ad uno spettacolo acustico totalmente rinnovato. Ad aprire il concerto Filo Vals, artista italiano dall’anima internazionale, non solo cantautore e produttore ma anche regista e sceneggiatore, che porterà sul palco la sua musica, una raccolta di esperienze vissute in un contesto di costante fermento e sperimentazione.

LaVilla Music&Arts si chiuderà con lo spettacolo del più importante talento emergente del panorama comico nazionale Max Angioni che arriverà a Villa Erba con una data del suo show “Miracolato”.



Una data speciale, questa a Villa Erba, per il comico comasco, forte del successo del suo show nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione. Il suo “MiracolaTOUR”, tra l’inverno e l’estate, ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30mila biglietti venduti e svariati sold out. Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana. Acquisto biglietti su www.ticketone.it o www.teatrosocialecomo.it

Villa Erba ospiterà, inoltre, il suggestivo concerto all’alba, in programma sabato 22 luglio alle ore 6.30 del mattino, con il pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire che porterà una tappa sulla splendida terrazza affacciata sul lago una tappa de Lake Endless Joy Festival, accompagnato dalla cantautrice americana Hayley Reardon. Prenotazione obbligatoria su eventbrite.



INFO

Villa Erba / Le 4 Stagioni

Eventi ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite a partire da lunedì 17 luglio alle ore 10.00.

Capienza limitata. La prenotazione decade 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento, si prega di essere puntuali.



Villa Bernasconi

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Capienza limitata. La prenotazione decade 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento, si prega di essere puntuali.