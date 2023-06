Lake Endless Joy Festival, suoni e visioni dal lago di Como

Indirizzo non disponibile

Il Lake Endless Joy Festival è un progetto giovane e dinamico in continua espansione. Ingegneri, tecnici, designer, coreografi, e direttori di palcoscenico fanno parte del team tecnico altamente qualificato di un formato unico nel mondo. Si tratta di un festival musicale che, per il periodo di un mese, ospiterà artisti sia italiani che internazionali in un'esperienza immersiva, celebrando musica, arte e cultura. Il festival si propone di promuovere il suggestivo scenario del Lago di Como riflettendo la connessione tra musica e paesaggio.

Direttore artistico, Alessandro Martire

Parte di una nuova generazione di pianisti e compositori neoclassici, Alessandro è un ambasciatore dell'Eccellenza Italiana nel Mondo. A 30 anni, si è esibito in diversi tour internazionali, incluso il Flames of Joy World Tour, che gli ha permesso di viaggiare il mondo - dal Giappone alla Russia, da Hong Kong agli USA. Ha inoltre composto colonne sonore per film, cortometraggi, teatro e pubblicità.

Gli appuntamenti

09.07.2023 - 15:30

Valle Intelvi ( Como ) - Alpe Grande comune di Centro Valle intelvi ed Alta Valle Intelvi

Line-up

Alessandro Martire

Astir



16.07.2023 - 18:30

Faro di Brunate ( Como )

Line-up

Alessandro Martire

22.07.2023 - 06:30

Villa Erba, Cernobbio ( Como ) - 'The colors of Sunrise' Alba a Villa Erba

Line-up

Hayley Reardon

Alessandro Martire

23.07.2023 - 15:30

Nesso ( Como ) - Valle di Nosee

Line-up

Hayley Reardon

Alessandro Martire