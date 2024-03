Museo della Barca Lariana, al via la nuova stagione "fuoribordo"

Al via la nuova stagione del “Museo Barca Lariana” a Pianello del Lario con l’apertura straordinaria per le vacanze di Pasqua da venerdì 29 marzo al lunedì 1° aprile. Il Museo tutela un patrimonio unico al mondo, nato da anni di studio e di profonda conoscenza del territorio lariano: una raccolta di inestimabile valore per il settore nautico e per la storia d’Italia, ospitata in 2.500 metri quadrati di sale aperte al pubblico, magazzini e 2.000 metri quadrati di parco attrezzato e affacciato sul lago di Como. Il percorso museale, suddiviso su tre livelli con anche un ampio spazio esterno, conta centinaia di scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, motoscafi entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto passeggeri, catamarani da competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro. In aggiunta, migliaia di oggetti nautici, di documenti e fotografie originali, e di volumi a tema nautico. Un vero patrimonio culturale condiviso che racconta non solo la storia della nautica lariana, ma dell'Italia intera che non deve essere dimenticata.

Fra i pezzi più importanti della collezione, il Museo custodisce la più antica gondola con felze al mondo perfettamente conservata e recentemente restaurata; il Laura I° Abbate, primo scafo ad infrangere la barriera dei 200 km/h; la barca a vela Merope di Agostino Straulino, medaglia d’oro a Helsinki nel 1952; il Cisko-Yu, spettacolare vela Thames A-Rater inglese di fine ‘800; il Balilla, primo battello a vapore monoelica e le ultime barche tradizionali rimaste in vita sul lago di Como. Ultimo arrivato è il Freccia dei Gerani, amatissimo aliscafo e unico superstite degli Rhs70 Rodrigues, veri gioielli tecnologici.



Una delle novità della stagione 2024 è l’apertura (prevista per fine maggio) di una nuova sala interamente dedicata alla storia dei motori fuoribordo con oltre 80 pezzi esposti in uno spazio nuovo e mai utilizzato prima a piano terra. L’esposizione - che resterà permanente al Museo - è unica in Italia nel suo genere e vanta pezzi originali dai primissimi motori sviluppati da Ole Evinrude a inizio secolo, ai successivi Archimedes, Caille, British Seagull, Elto, Johnson, Koenig, Mercury, McCulloch, Chrysler e molti altri fino ad arrivare ai mitici anni Ottanta. Non manca una sezione dedicata agli storici marchi italiani come Vanoni, De Giorgi, Elios, Piaggio, Carniti, Vigentini, Guazzoni, Franchi, Vassena, Squalitalia, Corbella Longoni, Dell'Oro, Ossola, Casorati e Vottero.

Un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dell’evoluzione di questi gioielli della motonautica mondiale.

Oltre alla visita tradizionale, il Museo Barca Lariana - ormai da alcuni anni - arricchisce la sua offerta con un ampio programma di conferenze, aperto alla cittadinanza, da fine aprile a fine ottobre, tutte le domeniche alle ore 18.00 (fatta eccezione per il mese di agosto), per far vivere al pubblico un luogo intriso di storia, di cultura, di bellezza e rendere speciale anche un aperitivo regalando un’esperienza immersiva.

La rassegna “Aperistorie al Museo” sia apre domenica 28 aprile con l’incontro dedicato ai dolci tipici del comasco con lo storico panificio Beretta di Como.

Tra gli altri, non mancheranno, nel corso della stagione, numerosi appuntamenti musicali e teatrali grazie alle rinnovate collaborazioni con Festival Musica sull’Acqua di Colico, LacMus Festival, la compagnia teatrale La Donghese e molte altre novità.



Ad eccezione per i giorni di Pasqua con apertura straordinaria anche lunedì 1° aprile, Il Museo Barca Lariana è aperto al pubblico nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00, da aprile a fine ottobre.



Per informazioni e per rimane aggiornati sul calendario delle conferenze