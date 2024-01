L'arte incontra la cucina: la mostra fotografica di Davide Santillo al ristorante Tarantola

Il Ristorante Tarantola a Appiano Gentile Presenta la Mostra Fotografica "Ripped Off" di Davide Santillo Il Ristorante Tarantola ad Appiano Gentile inaugura il 2024 con la mostra fotografica "Ripped Off" di Davide Santillo, in esposizione dal 4 febbraio 2024. Il progetto, ispirato al significato ambivalente di "Ripped Off", esplora la lacerazione e il derubare, manifestando uno strappo evidente nelle opere. Questo strumento visivo rivela una società priva dei valori fondamentali, evidenziando il tema della mostra. I fratelli Tarantola, Amalia, Mara e Vittorio, sottolineano l'importanza di unire cucina, arte e cultura. Ogni piatto diventa una narrazione introspettiva, trasmettendo concetti oltre il semplice nutrirsi. La mostra "Ripped Off" connette l'esperienza culinaria a un dialogo visivo e intellettuale, oltrepassando i confini gastronomici tradizionali. Davide Santillo, nato a Como nel 2003, offre uno sguardo documentaristico sulla società lacerata e corrotta. La mostra si propone di esplorare il legame tra cibo e società, unendo arte, cultura e cucina in un'esperienza unica. La mostra sarà un'opportunità coinvolgente per esplorare il contemporaneo, riflettendo sul lato più profondo della società. Con soli 19 anni, Santillo ha già ottenuto il diploma da fotografo, esplorando stili dalla street photography alla fotografia antropologica.