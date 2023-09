Ca' d'Industria, la mostra: Nell’abbraccio dell’antico Chiostro, ri-Vivere Como attraverso lo sguardo di Lorenza Ceruti

“E se portassimo Como all’interno della Fondazione Cà d’industria in via Brambilla. Pensiamoci…” E’ quello che Michela, proprio all’ultimo giorno di apertura della mostra fotografica che si è tenuta nei palchi del Teatro Sociale a luglio, ha proposto all’autrice Lorenza Ceruti La proposta è sembrata subito meravigliosa e soprattutto con un bel significato anche sociale. Far ri-Vivere i luoghi comaschi, attraverso lo sguardo di Lorenza Ceruti, agli ospiti della RSA di Via Brambilla: quei luoghi che hanno frequentato e percorso moltissime volte nella loro vita e dei quali adesso mantengono vivo, il ricordo.

L’autrice è stata quindi invitata a fare il sopralluogo per decidere dove e come esporre le fotografie. “Appena mi affaccio nel Chiostro mi ritrovo accolta in un vero e proprio abbraccio fisico dato dai colonnati, ma soprattutto si percepisce l’abbraccio degli ospiti e di chi lavora qui. L’antico Chiostro della Fondazione Cà d’Industria è del 1600 ed è il cuore dell’intera RSA e oltre che bello esteticamente, lo si sente subito come luogo di pace, luogo dove gli ospiti trascorrono momenti di tranquillità e di condivisione: chi chiacchiera, chi accoglie i parenti in visita, chi fa merenda e chi semplicemente si riposa e osserva, sentendo l’aria e il calore del sole. Viene quasi da pensare che tutte le RSA debbano avere un chiostro.”

Ambientare la mostra è subito parsa una bella idea per festeggiare la Festa dei Nonni che cade ogni 2 ottobre ed è stata istituita nel 2005 dal Parlamento che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo fondamentale dei nostri nonni e non sfigura certamente accanto alla festa del papà e a quella della mamma. L’istituzione della Festa ha voluto sancire il ruolo che i nonni rivestono nella nostra società ove rappresentano un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre che un concreto ed indispensabile aiuto nell'educazione dei giovani all'interno delle famiglie di appartenenza.

La mostra sarà esposta quindi, lungo i 4 lati coperti del Chiostro, creando un percorso che diventa passeggiata attraverso fotografie di luoghi ed edifici di Como. L’esposizione è aperta a tutti, e non solo agli ospiti della RSA, in modo tale che il mondo “esterno” e il mondo “interno” possano incontrarsi e condividere, proseguendo così nell’attività di apertura della Fondazione Cà d’Industria che ha sempre ospitato molti eventi, coinvolgendo la città e le varie realtà del territorio.

“E così anche questa volta le mie fotografie vengono accolte in un luogo importante e significativo della città. E anche questa volta, come lo è stato con il Teatro Sociale, visitando la mostra fotografica, viene offerta ai visitatori la possibilità di accedere ad un luogo bellissimo carico di storia e umanità”.

Info

La mostra sarà aperta, ad ingresso libero, dal 01 ottobre al 08 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il parcheggio interno sarà riservato alle persone diversamente abili.

Lorenza Ceruti

Nata a Como nel 1968. Architetto. Svolge attvità come libero professionista. Ha lavorato presso lo studio Terragni Architetti. È consigliere dell’Associazione Made in Maarc (Museo Virtuale Astrattismo Architettura Razionalista Como). Tra le pubblicazioni: “Razionalismo sul lago di Como” Luigi Cavadini e Lorenza Ceruti - Dominioni Editore 2022 Tra le mostre: “Nel segreto dei palchi: visioni straordinarie di luoghi COmuni” Fotografie di Lorenza Ceruti, presso Teatro Sociale di Como – 2023