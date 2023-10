In piazza Cavour torna il Lake Como Wine Festival

A Como, in piazza Cavour, dal 29 al 31 ottobre, ?Un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini ed i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della nostra splendida città. Un’esplosione di gusti e sapori. Dal Barolo all’Amarone; dal Prosecco al Franciacorta; dal Parmigiano Reggiano ai formaggi dei monti lariani; dalla Bresaola al salame del lago; dall’olio d’oliva all’aceto balsamico; dal miele alle marmellate; dal patè di olive alle conserve di verdure; dalle acciughe di Ulisse al formaggio di Leonardo; dalla cioccolata dei Medici ai pasticciotti pugliesi; e tanto altro ancora. Un un’esplosione di sapori e profumi, in un percorso di assaggi lungo quanto l’intera penisola.

Date e Orari

venerdì 27 ottobre dalle 18 alle 24

sabato 28 ottobre dalle 10 alle 24

domenica 29 ottobre dalle 10 alle 22

TICKET INGRESSO

20 EURO

comprende:

– 15 gettoni assaggio

– 1 calice degustazione

– 1 tasca porta calice

PER FARE ULTERIORI ASSAGGI:

– pacchetti da 5 gettoni, al prezzo di 1 euro cadauno.

LEGENDA ASSAGGI

– Vini in annata: 1 gettone

– Vini superiori e riserve: 2 gettoni

– Top wine: pagamento diretto alla cantina

– Assaggi food: da 1 a 3 gettoni a seconda del tipo di prodotto.

TICKET FOOD PER ACQUISTO DI PIATTI E TAGLIERI:

5 EURO

– a seconda del tipo di piatto o tagliere possono essere necessari da 1 a 3 ticket