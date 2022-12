Lago di Como, arriva il Battello di Babbo Natale: è magia

Nella stupenda cornice del lago di Como il 16 dicembre si inaugurerà la prima edizione del “Battello di Babbo Natale”.

Un appuntamento interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

Il 17 e 18 dicembre dalle ore 10 alle 18 sulla motonave Orione - resa magica da un allestimento speciale - le bambine e i bambini saranno intrattenuti dagli elfi con giochi e laboratori a tema natalizio, per incontrare poi Babbo Natale e consegnargli la lettera dei desideri.

Nel corso delle giornate sono in programma due crociere di primo bacino, della durata di un'ora circa per aggiungere la suggestione di navigare alle attività di divertimento insieme a Babbo Natale e ai suoi elfi.

Ma non è la sola iniziativa natalizia di Navigazione Laghi. Il primo appuntamento è realizzato in collaborazione con Fondazione FS e rappresenta la versione "invernale" del noto prodotto LarioExpress. Sarà possibile partire da Milano con il treno storico ed abbinare la navigazione a bordo del Piroscafo Concordia che sarà addobbato a tema natalizio e prevederà momenti di intrattenimento. A tutti i viaggiatori sarà offerto un welcome coffee. Le date interessate sono il 04 e l’11 dicembre, due gli itinerari dedicati: Como-Menaggio-Como per il primo appuntamento, Como-Lecco per il secondo.

Al rientro a Como, il piroscafo proseguirà il proprio servizio con crociere della durata di un'ora circa, con aperitivo a bordo.

Come d'abitudine, parte della flotta verrà illuminata con l'installazione del pavese di luci per aggiungere colore alle navi ormeggiate sul lungolago.