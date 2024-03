La cena degli sconosciuti: l'amore vien mangiando

Una cena che da 21 anni mantiene le promesse: far nascere l'amore o una bella amicizia. Ogni mese sono tantissime le persone che si siedono alle nostre tavolate per cenare il compagnia di sconosciuti, trovare nuove amicizie o la propria anima gemella. Nata nel 2002 da un'idea di Roberto Dellanotte, La Cena degli Sconosciuti è la prima e più longeva "social dinner" d'Italia.

E' sufficiente prenotare, presentarsi al ristorante, accomodarsi ai tavoli riservati per l'occasione e... prima ancora di prendere in mano la forchetta, tutti i partecipanti stanno già parlando tra di loro in un clima gioioso e familiare. Non ci sono segnaposto e non ci sono regole particolari, ogni partecipante sceglie il proprio posto in base ai suoi gusti, istinto, sensazioni... cercando di mantenere comunque una certa alternanza tra uomo e donna, l'obiettivo è socializzare, allargare il giro delle amicizie, uscire dalla solitudine ma soprattutto.... uscire di casa!

Le prossime cene a Como

Venerdì 15 Marzo e Venerdì 29 Marzo 2024 ore 21,00

Giulietta al lago: Viale Geno, 13 - Como

Prezzo serata 25,00 €

(formula apericena servita al tavolo)

- 1 Frittino Remix (ogni 2 persone): Frittura composta da mini arancini, crocchettine di patate, zeppoline di alghe, verdure in pastella, mozzarelle dorate e polpettine di melanzane

- 1 Pinsa romana artigianale (ogni 2 persone):

A scelta tra margherita, prosciutto cotto, napoli, diavola, vegetariana e prosciutto e funghi.

- Risotto della casa

- 1 cocktail a scelta (escluse etichette Premium)

Al termine della cena tanta musica per divertirsi tutti assieme

La partecipazione agli eventi è solo su prenotazione

Per prenotare il posto alla cena del 15 Marzo è necessario compilare il modulo online

Per prenotare il posto alla cena del 29 Marzo è necessario compilare il modulo online.