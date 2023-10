Foliage a Villa Carlotta, il grande spettacolo d'autunno sul lago di Como

Il foliage è il grande spettacolo dell’autunno, protagonista di questa speciale passeggiata nel parco per grandi e piccoli. Un’occasione unica per vivere questo momento magico, quando tutte le piante si rivestono di calde sfumature ocra, rosse e gialle. La passeggiata con laboratorio nel parco di Villa Carlotta, sabato 21 ottobre, alle 15.30, ci aiuterà a godere di questo incanto della natura e a capirne le ragioni e i processi scientifici che ne sono alla base. Al termine della visita, spazio alla creatività di bambini e adulti, che saranno coinvolti in un laboratorio per la realizzazione di manufatto di carta e foglie, ricordo dell’esperienza vissuta fra i colori autunnali di Villa Carlotta.

Target: adulti e bambini

Durata: 120 min.

Costo: inclusi nel biglietto d'ingresso

Iniziativa organizzata nell’ambito del PNRR-M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU