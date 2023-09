Sul lago di Como arriva il Festival della Franciacorta

I Festival itineranti 2023 proseguono chiudendo la stagione estiva il 25 Settembre 2023 con una tappa sul Lago di Como: presenti 33 cantine in un grande banco d’assaggio e due seminari di degustazione. Sarà la magica cornice di Villa Erba a Cernobbio (CO) ad accogliere le aziende franciacortine, che anche in questo appuntamento racconteranno la propria passione facendo conoscere al pubblico una selezione ad hoc dei loro prodotti.

Programma

PRIMA PARTE: Ingresso riservato a stampa e operatori – Banco d’assaggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

SECONDA PARTE: Ingresso aperto al pubblico – Banco d’assaggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

31 Cantine presenti con i propri Franciacorta in degustazione.

Modalità d’ingresso e biglietti

Ore 16.00 – 18.00: Banco d’assaggio – Ingresso riservato a Stampa e operatori

Accredito Operatori: previa registrazione su https://festivalfranciacorta_como.eventbrite.itventbrite.it

Accredito Stampa: l’accredito stampa va richiesto all’indirizzo stampa@franciacorta.wine

Alle ore 18.30 è prevista la chiusura del banco d’assaggio dedicato a stampa e operatori.

Ore 18.00 – 21.00: Banco d’assaggio – Ingresso aperto al pubblico

Intero: biglietto d’ingresso al pubblico € 20,00

Ridotto: biglietto d’ingresso ridotto per soci AIS, FISAR, Fondazione Italiana Sommelier, ONAV, Slow Food, ASSP € 15,00.

Biglietti disponibili qui

Seminari di degustazione

Durante il Festival si terranno due masterclass di approfondimento condotte dal Sommelier Nicola Bonera.

Ai partecipanti alle masterclass verrà omaggiato il libro “Franciacorta ieri, oggi e domani” di Elio Ghisalberti – edizione Giunti.

MASTERCLASS H.17.00 (Riservata a Stampa e Operatori, ingresso gratuito previa registrazione con libro “Franciacorta ieri, oggi e domani” in omaggio): “Franciacorta alla cieca: Chardonnay vs Pinot Nero, riesci a riconoscerli?”

M?ASTERCLASS H.18.00 (Aperta al pubblico, prezzo € 10,00 con libro “Franciacorta ieri, oggi e domani” in omaggio): “A spasso nel tempo: percorso di degustazione tra diverse annate di Franciacorta”.

Per informazioni sull’evento è possibile contattare l’indirizzo eventi@franciacorta.wine

Per informazioni sulla procedura di acquisto dei biglietti/accrediti in prevendita è possibile contattare l’indirizzo digital@franciacorta.wine.