Degustazioni Onav: uno sguardo sul panorama enologico italiano

Onav Como anche quest’anno ha organizzato una grande degustazione a banchi d’assaggio presso l’Hotel Leonardo da Vinci di Erba, che si terrà lunedì 13 novembre dalle 17 alle 23. All’evento, ormai giunto alla tredicesima edizione, parteciperanno direttamente, gestendo un tavolo, più di venti aziende provenienti dalle varie regioni italiane. Solo a titolo di esempio, alcuni dei produttori presenti sono Leone de Castris, Tenute Sella, Firriato, Santa Margherita, Umani Ronchi, Villa Bucci e Castello di Spessa.

Ci sarà poi un tavolo gestito da Assaggiatori Onav, dove verranno posti in degustazione molti altri vini prodotti da primarie aziende. Circa a metà serata verrà offerto un buffet in piedi con piatti caldi e affettati. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. All’ingresso verranno consegnati bicchiere e tasca porta bicchiere, per i quali è richiesto un deposito di cinque euro, che verranno restituiti alla riconsegna degli stessi. Per ulteriori informazioni telefonare al 335 423980 oppure scrivere a como@onav.it