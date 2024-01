Il vino è la poesia della Terra, cinque serate di degustazione a Como

200 euro per tutto il corso

Presentato il programma degli appuntamenti con la cultura e la degustazione dei grandi vini al Pontificio Collegio Gallio di Como. “Il vino è la poesia della Terra”, dopo il successo della prima edizione torna con cinque serate di approfondimento e scoperta del vino, della cultura enogastronomica e della storia della bevanda alcolica fermentata più celebre al mondo. L’organizzazione è curata dagli Amici del Gallio in collaborazione con il Collegio e i Vampiri della Vigna, storica associazione comasca che da più di 10 anni organizza corsi ed eventi dedicati al bere vino in maniera consapevole. Si possono iscrivere al corso tutte le persone appassionate e curiose, che vogliano esplorare in modo semplice e accattivante il mondo del vino, conoscendone la storia, le caratteristiche sensoriali, e avvicinarsi alla tecnica della degustazione. Gli appuntamenti si tengono nella suggestiva cornice dell’Aula Magna del Pontificio Collegio Gallio di Como. Nella serata conclusiva saranno organizzati anche dei test a squadre tra i partecipanti. Di seguito il programma completo e le modalità di iscrizione:

Prima serata: giovedì 18 gennaio, ore 20.30 - Aula Magna del Collegio Gallio

Introduzione alla tecnica della degustazione: Sommellerie ed enologia, due approcci differenti. Convenzionale e naturale, concetti superati? Principali vitigni internazionali e autoctoni italiani.

Durante la serata verranno degustati 3 vini differenti per stile e tipologia.

Seconda serata: giovedì 25 gennaio, ore 20.30 - Aula Magna del Collegio Gallio

Storia e curiosità del Vino, dalle origini fino ai giorni nostri.

Durante l’evento si degusteranno 3 vini di diversa estrazione enologica.

Terza serata: giovedì 1 febbraio, ore 20.30 - Aula Magna del Collegio Gallio

Il Vino rosso è sicuramente la tipologia più antica che si conosca, in questa serata scopriremo il suo processo di produzione e le diverse caratteristiche che può assumere. Vinificazione in bianco e rosato, differenze e peculiarità.

Durante la serata verranno degustati 4 vini differenti per stile e tipologia.

Quarta serata: giovedì 15 febbraio, ore 20.30 - Aula Magna del Collegio Gallio

Da Dom Pierre Pérignon ai giorni nostri. Incontro dedicato alla spumantizzazione in tutte le sue interpretazioni.

Nel corso della serata degusteremo 3 spumanti prodotti con metodologie differenti e dotati di una loro precisa personalità.

Quinta serata: giovedì 22 febbraio, ore 20.30 - Aula Magna del Collegio Gallio

In questa ultima serata impareremo a conoscere i passiti, i vini fortificati e liquorosi. Marsala, Porto, Madeira, Sherry e tutte le tipologie di vini speciali che l’uomo ha realizzato nel corso dei secoli.

Nel corso della serata 3 vini in degustazione e un piccolo test a squadre.

Il percorso completo include 3 vini in degustazione a serata (più qualche sorpresa), 6 calici Italesse Easy Large, una dispensa digitale dei temi trattati di facile e veloce consultazione. Per maggiori informazioni e iscrizioni: amministrazione@amicidelgallio.it