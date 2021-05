Villa Bernasconi, musica, mostre e botanica: tutto il programma

Torneranno ancora nei prossimi mesi i concerti di musica classica a Villa Bernasconi: grazie alla ottima collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti, domenica 16 maggio prenderà il via il nuovo ciclo di concerti “Ladri di note”, che proseguirà fino a settembre.

Perché “Ladri di note”? Il furto a cui si riferisce sarà quello del bis: al pubblico presente verrà infatti richiesto di “rubare” uno dei brani in programma in ciascun concerto e tenerlo come bis. Il brano che riceverà più voti verrà quindi eseguito nuovamente dal musicista che lo cederà quindi ai ladri di note. Successivamente, la registrazione dell’esecuzione “rubata” verrà inviata via e-mail ai ladri di turno.

Il programma live

Domenica 16 maggio 2021 ore 18.30

Luca Ciammarughi, pianoforte

Da Versailles al futuro: fasti e visioni dal Settecento francese

J. P. Rameau Dalle Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin:

- Allemande

- Courante

- Sarabande

- Les Trois Mains

- Fanfarinette

- La Triomphante

- Gavotte et six doubles

F. Couperin Dalle Pièces de Clavecin:

- Les Rozeaux (III Livre, XIII Ordre)

- Les Barricades Mystérieuses (II Livre, VI Ordre)

- Les Ombres Errantes (IV livre, XXV Ordre)

J. P. Rameau Dalle Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin:

- La Poule

- Les Sauvages

- La Livri (dalle Pièces de Clavecin en Concerts)

- La Dauphine

Luca Ciammarughi è pianista, scrittore, conduttore radiofonico, uomo di profonda cultura, abile e mai banale comunicatore anche quando si destreggia con il linguaggio “veloce” dei social. Ciammarughi riapre i concerti in Villa Bernasconi “rubando” dal repertorio del Settecento alcune caratteristiche “Pièces de Clavecin” di Rameau e Couperin. Gustosamente francesi, ironiche, creative, queste brevi pagine, riproposte sul Pleyel che fu di Laura Alvini, eccelsa clavicembalista, sono un tuffo nel passato, con una traiettoria diretta e propositiva che ci proietta nel futuro.

Biglietto € 10,00 con prenotazione obbligatoria su www.soconcerti.it

Sabato 29 maggio 2021 ore 18.30

George Harliono, pianoforte

Orizzonte PIAM

J. S. Bach/W. Kempff Siciliana

F. J. Haydn Sonata in mi minore Hob. XVI/34

S. Rachmaninov Vocalise

F. Liszt Harmonies du Soir

Vent’anni, inglese, semifinalista del Premio Internazionale Antonio Mormone, George Harliono presenta un programma votato al colore. Dalle atmosfere intime e nostalgiche della trascrizione di Kempff della Siciliana per flauto di Bach, al gusto teatrale di Haydn, fino al commovente arrangiamento per pianoforte di Vocalise di Rachmaninov. Per concludere, lo studio trascendentale di Liszt “Armonie della sera”, dove l’interesse per la tecnica pura e digitale, si spinge alla ricerca sensibile del colore, alle intense atmosfere e alla poesia.

Biglietto € 10,00 con prenotazione obbligatoria su www.soconcerti.it

Sabato 5 giugno 2021 ore 18.30

Micah Mc Laurin, pianoforte

Orizzonte PIAM

F. Chopin Notturno op. postuma in do diesis minore

F. Chopin Sonata No.2 in si bemolle minore op. 35

F. Chopin Fantasie Impromptu op. 66

C. Trenet Coin de Rue e En Avril a Paris (arr. A. Weissemberg)

Definito dalla stampa americana pianista dalla “forte personalità con tecnica ed energia da vendere”, Micah McLaurin, semifinalista del Premio Internazionale Antonio Mormone, è musicista sensibile, con alle spalle un percorso di disciplina e studio al Curtis di Philadelphia e alla Julliard di New York, le due più blasonate scuole negli Stati Uniti. Ma è anche musicista moderno, ama Chopin e lo ripropone anche in Villa Bernasconi, declinato con gli occhi e la sensibilità di un ragazzo della Generazione Z.

Biglietto € 10,00 con prenotazione obbligatoria su www.soconcerti.it

Lunedì 19 luglio ore 20.30

Luca Ciammarughi, pianoforte

In cammino con Franz Schubert

F. Schubert Impromptu op. 142 n. 1

Impromptu op. 142 n. 2

Valses Nobles D 969

Menuet D 600

Impromptu D 899 op. 90 n. 4

Klavierstück D 946 n. 2

Lunedì 9 agosto ore 20.30

Antonio Chen Guang

Architetture, colori e impressionismo

J. S. Bach Due preludi e fughe dal Clavicembalo ben temperato

W. A. Mozart Sonata in fa maggiore K 332

C. Debussy Images prima serie

Lunedì 23 agosto ore 20.30

Giulio Tampalini, chitarra

Viva la Spagna!

F. Tárrega Fantasía sobre motivos de la Traviata

E. Granados Valses Poéticos op 10

I. Albéniz Mallorca; Sevilla;

R. Sainz de la Maza Rondena; Petenera; Zapateado

Lunedì 6 settembre ore 20.30

Ludovica Rana, violoncello

Valerio Lisci, arpa

Residenze artistiche I

C. Debussy Sonata per violoncello e pianoforte (versione per arpa)

O. Respighi Andante con Variazioni P 133

C. Saint Saens Le Cygne

Lunedì 20 settembre ore 20.30

Cristian Lombardi, flauto

Valentina Kaufman, pianoforte

Residenze artistiche II

J. S. Bach Sonata BWV 1031

W. A. Mozart Sonata K14

L. van Beethoven Serenata op 41

T. Boehm Grand Polonaise

Ma, oltre alla musica, i visitatori del museo di Villa Bernasconi potranno fare altre esperienze.Dal 14 maggio, infatti, le stanze della Villa ospiteranno l’esposizione “Visioni del lago da Villa Bernasconi”; si rinnova la collaborazione con la Pinacoteca civica di Palazzo Volpi di Como con il prestito di una selezione di sei dipinti di prima e seconda metà dell’Ottocento a tema lacustre e una raffigurazione, tesori dai depositi del museo normalmente non visibili al pubblico: cinque vedute del lago, tra cui un grazioso olio su tela con Cernobbio vista dal porto, e l’opera “Il racconto del naufrago” attribuita al pittore e patriota italiano Gerolamo Induno.

Le prime due opere, Veduta del porto di Cernobbio e Como vista da Sant’Agostino, di ignoto autore e datate entrambe 1804, sono due fedeli riprese della realtà paesaggistica ritratta dove il paesaggio assume un ruolo di primo piano mentre la presenza umana rimpicciolisce relegata quasi a una dimensione di contorno dell’ambiente circostante: sulla riva del porto di Cernobbio si avvicendano poche e minuscole figure umane sovrastate dalla rappresentazione della natura (gli alberi, le montagne, il cielo) e dagli edifici; ugualmente nella veduta della città di Como dal Borgo di Sant’Agostino, ripresa dalla riva delle lavandaie.

Anche le tre opere attribuite alla pittrice Maria Teresa Mariani (Veduta di Menaggio, 1874, Como vista da S. Agostino, 1875, Castello di Brivio, 1882) s’inseriscono nel filone della pittura di paesaggio; con La fioritura (1890), Agnese Mylius - artista specializzata nella raffigurazione di fiori - pur adottando un linguaggio pittorico formale, dimostra di essere aggiornata sulle novità che il naturalismo aveva introdotto in pittura negli ultimi decenni del secolo.

Con il Racconto del naufrago, collocato alla seconda metà dell’800, Girolamo Induno propone uno dei temi ricorrenti nella sua pittura: la scena di genere ambientata in interni poveri e modesti, calata nella vita semplice, ambientata presso gli strati più umili della popolazione, caratterizzata da un didascalico interesse ai dettagli, nonché da una vena sinceramente drammatica propria dell’artista, ma derivata anche dall’influsso del Romanticismo e di Francesco Hayez.

La mostra ha il patrocinio della Camera di Commercio di Como e Lecco.

Inoltre, i visitatori potranno partecipare a una divertente attività trasformandosi in “Cacciatori botanici”. E’ infatti questo il titolo della nuova esperienza di visita, che mira a valorizzare il ricco repertorio di decorazioni liberty a tema vegetale di Villa Bernasconi. Il gioco è semplice: il visitatore sceglie a quale categoria partecipare (foglie, fiori, frutti) e in biglietteria gli viene fornito un link per visualizzare sul proprio telefono un kit di tre schede botaniche che riportano il disegno della decorazione e una breve descrizione botanica della pianta con un approfondimento sulle curiosità dal mondo del verde. Il kit scelto contiene inoltre la lista delle decorazioni in gioco: quando il visitatore è sicuro di aver trovato l’elemento botanico raffigurato sulla cartolina, deve scattare una fotografia. Una volta terminato il gioco, mostrerà le foto alla fine del percorso di visita e, se avrà trovato tutte le decorazioni, riceverà un premio.

“Cacciatori botanici” si basa su due princìpi: dare voce alle decorazioni vegetali presenti nella villa che parla, e comunicare agli ospiti un nuovo punto di vista sul mondo vegetale e naturale. La villa infatti custodisce mille storie tra le sue decorazioni vegetali, storie che parlano di mondi lontani e vicini, di avventure stupefacenti: tutti questi racconti hanno come protagoniste le piante. Alcune specie sono presenti anche all’interno del giardino della villa e questo consente di “toccare con mano” quello di cui si parla nelle schede botaniche.

“Cacciatori botanici” trae ispirazione dalla mostra “Taccuini botanici” (2020) a cura della classe terza dell’Istituto Tecnico Agrario di Fondazione Minoprio, che ha studiato le decorazioni provando che le raffigurazioni non sono frutto di fantasia bensì realistiche ed è stato ideato da Giorgia Acquaviva, Ambasciatrice del Verde.

IL MUSEO DI VILLA BERNASCONI

Inaugurato nel 2017, il Museo di Villa Bernasconi è un’originale realtà museale ospitata nell’omonima splendida villa liberty a Cernobbio, sul Lago di Como. La villa venne edificata tra il 1905 e il 1906 su progetto dell’architetto Alfredo Campanini come “casa alla moda” per l’ingegnere Davide Bernasconi che, di origine milanese, fondò le omonime Tessiture Seriche a Cernobbio sul finire del XIX secolo.

Concepita non come un museo nel senso tradizionale del termine, bensì come un’esperienza fatta di suggestioni e connessioni guidate dalle #vocidivilla, offre ai visitatori un percorso innovativo e interattivo tra contenuti multimediali, oggetti e documenti storici in prestito da collezioni museali e private, ma anche attraverso esperienze multisensoriali.

Il museo è il fulcro di "Liberty Tutti", progetto sviluppato dal Comune di Cernobbio in partenariato con la Cooperativa Sociale Mondovisione per creare un modello di gestione sostenibile di Villa Bernasconi che valorizzi il coinvolgimento dei giovani, sia in termini di creatività che di professionalità, avvalendosi anche delle nuove tecnologie. Per questo motivo le installazioni interattive sono state realizzate da Sfelab, Olo Creative Farm, Rataplan, Antiorario Video.

“Liberty tutti” è cofinanziato da Fondazione Cariplo (Bando Patrimonio Culturale per lo sviluppo. Anno 2015). L’iniziativa è stata inoltre realizzata con il contributo di Regione Lombardia (Bando Territori Creativi, finalizzato alla promozione dei temi moda e design attraverso le nuove tecnologie) e prevede il coinvolgimento, a vario titolo, di numerose e importanti istituzioni museali e culturali del territorio e non solo, come la Pinacoteca Civica di Como, il Museo della Seta, il Teatro Sociale di Como, l’Associazione Arte&Arte, Como Città dei Balocchi, Fondazione Alessandro Volta, Fondazione Arte Nova.



INFORMAZIONI E CONTATTI

Dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18

Biglietto unico: 5,00 euro. Gratuito under 14, over 75, cernobbiesi, disabili e accompagnatore, insegnanti, Abbonamento Musei e altri casi su www.villabernasconi.eu. Sconto di 1 euro a chi presenterà il biglietto del parcheggio dell’Hub Vaccinale di Villa Erba.

Prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu (consigliato pagamento on line, in caso di pagamento in contanti alla biglietteria si richiede di corrispondere la somma esatta)

Al momento della prenotazione saranno inviate tutte le informazioni di sicurezza e le modalità di svolgimento della visita.

Durata della visita: 1 ora.

Il biglietto darà diritto ad una successiva visita gratuita senza limiti orari appena l'emergenza lo consentirà.

Contatti: Tel. 031.3347209 e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

www.villabernasconi.eu

