Una vita al kebab, Benedetti presenta il libro dedicato a Don Roberto Malgesini

Giovedì 8 febbraio, alla Feltrinelli d Como, alle 18, Claudio F. Benedetti, presenta il suo romanzo di integrazione dedicato a don Roberto Malgesini, personaggio cardine del racconto, ucciso nel 2020 a Como da un immigrato a cui donava aiuto.

Quando Azim e Tülay scappano dalla Turchia per cercare fortuna in Italia, rimangono delusi: il loro döner kebap non ingrana a Milano e i due sono costretti a ripiegare in provincia. Ma Como e i suoi abitanti si riveleranno una sfida ancora più ostica per la giovane coppia. Vecchi e nuovi amici saranno le loro coordinate per ambientarsi, tra il desiderio di guardare avanti e la nostalgia del passato.

Una vita al kebab è un romanzo d’integrazione: un pezzo d’Italia raccontato dagli occhi di un kebabbaro, tra omicidi e muri sul lago, vittorie calcistiche e riunioni condominiali. Il tutto raccontato in un diario che forse alla fine servirà a far luce sull’assassinio di un amico. Il romanzo è dedicato a don Roberto Malgesini, ucciso nel 2020 a Como da un immigrato a cui donava aiuto. Don Roberto rivive all’interno del racconto interpretando un ruolo cruciale.