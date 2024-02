Territori: natura, arte cultura. Il programma della nuova stagione

Escursioni, letture, poesia, buon cibo e molto altro Territori e ambienti facilmente accessibili eppure poco fruiti. Fuori e dentro di noi. Intrecci di spazi, esterni e interni, incontri che sapranno donarci esperienze uniche.

Sabato 9 marzo

Escursione Traversata dei Monti: da Moltrasio a Urio per i Monti di Liscione e di Urio Sviluppo 6 km – Dislivello 750 m – Tempo 3.30 ore –Difficoltà E

Ritrovo ore 9.15 presso l’imbarcadero di Tavernola

Sabato 6 aprile

Escursione Monte Comana e Sentiero delle Espressioni Sviluppo 8 km – Dislivello 700 m – Tempo 3.45 ore– Difficoltà E

Ritrovo ore 9.15 presso il parcheggio del Bennet di Tavernola

Sabato 4 maggio

Escursione Camaggiore e il Monte Croce di Muggio Sviluppo 12 km – Dislivello 850 m – Tempo 5.00 ore– Difficoltà E

E’ possibile fermarsi a Camaggiore riducendo così notevolmente l’impegno dell’escursione. Ritrovo ore 9.15 presso il parcheggio della piscina di Muggiò oppure alle 10.30

Domenica 26 maggio

Collina di Cardina Feldenkrais all’aperto con Silvia Luraschi

Ritrovo ore 9.30 presso il campo di Terraviva in Via Ostinelli 48 a Sagnino (Como)

Sabato 22 Giugno

Passeggiata botanica Con Lucia Papponi Anello Torno – Monte Piatto – Piazzaga con pranzo a tema

Ritrovo ore 9.15 presso Parcheggio della piscina di Muggiò

Sabato 8 giugno

Passeggiata poetica e scrittura creativa Con Lorenzo Volpi Lutteri e Cristina Bardellotto Passeggiata da Molina a Lemna con cena alla Trattoria da Pippi a Molina

Ritrovo ore 16.00 al parcheggio della Piscina di Muggiò

Prenotazioni: per la partecipazione a tutti gli eventi è necessario prenotarsi scrivendo a Territori@hotmail.it

Per ogni evento è previsto un massimo di 20 partecipanti e un minimo di 5. Costi: La partecipazione a tutti gli eventi è libera salvo i costi per trasporti e/o pasti che saranno indicati di volta in volta. Gli eventi saranno annullati in caso di maltempo.