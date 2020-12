A Natale salva l’Astra, regala una locandina

Non c’è vigilia di Natale senza “Una poltrona per due” alla Tv. Ed è proprio l’ iconica commedia di Eddie Murphy a fare da sfondo all’iniziativa che i promotori della campagna “SalviAmo il Cinema Astra!” hanno organizzato in occasione delle festività natalizie. Questa settimana – da giovedì 17 a domenica 20 dicembre – il Cinema Astra sarà eccezionalmente aperto tutti i giorni (dalle 15 alle 18.30) per consentire ai comaschi di regalarsi e regalare una delle oltre cinquecento locandine ancora a disposizione, insieme ai manifesti che ripercorrono la lunga storia della sala cittadina.

È possibile aggiudicarsele con una donazione on-line tramite il sito della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca (raggiungibile all’indirizzo www.astracinema.it) o donando direttamente presso la sala di viale Giulio Cesare 3. Nel caso di donazione tramite il sito si riceverà un coupon con cui presentarsi alla sala di viale Giulio Cesare 3 per scegliere le locandine preferite. Il tutto avverrà tenendo conto delle normative di prevenzione per il Covid-19.

È possibile inoltre regalare anche le altre ricompense previste dalla campagna: biglietti omaggio, Cineforum sospeso e “il Cinema tutto per te”. Per informazioni scrivete a info@astracomo.it