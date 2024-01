3 appuntamenti da mettere assolutamente in agenda a febbraio

Il mese di febbraio sarà ancora all'insegna della musica e del teatro. In attesa del programma cin tutti gli eventi del prossimo mese, vi suggeriamo tre momenti assolutamente imperdibili già annunciati a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali che accompagneranno questo inverno in città e dintorni.

1 . Stand Up Comedy

Torna la Stand up Comedy a Como dopo il bel riscontro delle rassegne passate. Per questa terza edizione TeatroGruppo Popolare ha pensato di dividere gli appuntamenti in due luoghi: alcuni artisti si esibiranno alla Piccola Accademia, mentre altri allo Spazio Gloria. È proprio da quest’ultimo che comincerà la stagione, venerdì 2 febbraio alle 21 con Sandro Cappai e lo spettacolo Non si muore così facilmente. Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, fra l’infanzia e il realizzare che forse si è diventati adulti. Attraverso aneddoti personali e punti di vista stravaganti sul mondo, Sandro Cappai racconta una vita fatta di alti e bassi, con alcune costanti: l’ansia, l’ipocondria e le discussioni con sua madre. Continua

2 . Strade Blue Live

Un secondo appuntamento, giovedì 22 febbraio da Neroldio a Como, dedicato alla musica e al vino di Dolceacqua, un magico luogo della riviera ligure di Ponente che ha trovato molti legami con il nostro territorio. Sarà il suo nome che evoca la nostra acqua dolce del lago di Como, sarà che Luca Ghielmetti, protagonista musicale della serata, ci ha vissuto, lavorato , cantato e accompagnato gli amici a scoprire quel magico borgo a due passi dalla Francia. Ad accompagnarlo in questa occasione una band davvero eccezionale composta da Giuliano Raimondo, Michele Gattoni, Alfredo Ferrario e Massimo Scoca. Continua

3 . Theatrical Losti in Space

Dopo un anno di attesa ritorna al Teatro Sociale di Como Theatrical, l’evento di punta per la società under30 SFM srl, che vuole far riscoprire ai giovani il mondo del teatro. L’evento Theatrical – lost in space avrà luogo sabato 24 febbraio a partire dalle ore 21, fino a tarda serata, e seguirà il tema della stagione teatrale: lo spazio. Il format permetterà al suo pubblico, maggiorenne Under40, di perdersi tra arte, musica e attività che animeranno tutte le stanze retrostanti al palcoscenico del teatro. Theatrical è un evento per chi ama la musica, ma soprattutto per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza nuova, perdendosi in uno spazio artistico ed immersivo come quello del Teatro Sociale di Como.. Continua