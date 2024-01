Theatrical, al Sociale una notte spaziale di musica

Dopo un anno di attesa ritorna al Teatro Sociale di Como Theatrical, l’evento di punta per la società under30 SFM srl, che vuole far riscoprire ai giovani il mondo del teatro. L’evento Theatrical – lost in space avrà luogo sabato 24 febbraio a partire dalle ore 21, fino a tarda serata, e seguirà il tema della stagione teatrale: lo spazio. Il format permetterà al suo pubblico, maggiorenne Under40, di perdersi tra arte, musica e attività che animeranno tutte le stanze retrostanti al palcoscenico del teatro. Theatrical è un evento per chi ama la musica, ma soprattutto per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza nuova, perdendosi in uno spazio artistico ed immersivo come quello del Teatro Sociale di Como.



La serata sarà divisa in due parti

La prima parte sarà dedicata alle varie attività in cui il tema “space” verrà interpretato liberamente dagli artisti: si passerà dallo spazio emotivo e artistico a quello urbano o astrale.

Un percorso nelle varie sale del Teatro, in cui ognuno vivrà la propria concezione di spazio, grazie ad esperienze interattive e sensoriali, create in collaborazione con Popcore, Pauline Fazzioli e Vittoria Fava; live art con Matteo Fanuli (in arte @fnls.world) ed esposizioni a cura di Martina Legovic (in arte @tebraska), Lara Livio e con la partecipazione di Thomas Bentivoglio.

Il 2024 presenta una grande novità per la seconda parte della serata: il dj set conclusivo (a partire dalle ore 22.30 fino alle 2.00 di notte) si svolgerà nella sala principale del Teatro, la platea. Il pubblico, infatti, avrà la possibilità di ballare sulla musica di Popcore e poi Kharfi, headliner, in una platea priva di sedie.



Sarà possibile acquistare quindi due tipi di biglietti, il biglietto per l’intera serata a partire dalle 21.00 fino a notte (biglietto percorso nelle sale + dj set in palcoscenico) al costo di 22 Euro, oppure un biglietto che prevede solo la seconda parte della serata (djset in piedi in platea dalle 22.30) a 17 Euro.



A prendere parte a questo evento ci saranno realtà come il Calcio Como, GDS communication, English school, Limonta Sport, University Network.



Dal dialetto comasco sefemm, la società SFM organizza eventi di diversa natura per esaltare il territorio lariano e offrire al giovane pubblico esperienze uniche nel loro genere. Da due anni coopera con diverse realtà del territorio comasco e non, così da ampliare la community e creare un network collaborativo.