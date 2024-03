Alessandro Baricco, cerimonia al Teatro Sociale: il Conservatorio gli conferisce il diploma accademico

Il Conservatorio di Como,conferirà il diploma accademico di secondo livello honoris causa in "Comunicazione, critica e analisi musicale" ad Alessandro Baricco, una delle penne più vivaci e originali della narrativa e saggistica contemporanea italiana. Il Consiglio Accademico del Conservatorio ha deliberato l’attribuzione del titolo onorifico allo scrittore per aver arricchito la diffusione della musica all’interno della cultura italiana adottando nuove modalità di comunicazione che hanno sempre mostrato la sua personale critica musicale, anche in virtù della sua importante e articolata produzione letteraria.

La cerimonia di conferimento del titolo accademico - che avrà luogo mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 21, al Teatro Sociale di Como - sarà impreziosita da alcuni momenti musicali a cura degli studenti del Conservatorio, si concluderà come di consuetudine con una Lectio magistralis tenuta da Alessandro Baricco. L’evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Sociale.



Alessandro Baricco è uno tra i più versatili scrittori contemporanei in Italia. Conosciuto per i suoi romanzi bestseller “Castelli di rabbia” (Premio Selezione Campiello e Prix Médicis Étranger nel 1991), “Oceano Mare” (Premio Viareggio nel 1993) e “Seta” (1996, tradotto in 16 lingue), Baricco ha avuto una prolifica carriera anche come conduttore televisivo di programmi culturali, come drammaturgo e saggista. Il suo quarto saggio "I Barbari" (2006) ha affrontato il rapporto tra la scrittura e la rivoluzione culturale digitale. Nel suo ultimo saggio "The Game" (2018), Baricco è tornato su questo tema allargando la riflessione all'impatto della rivoluzione digitale sul pensiero umanistico e sulla cultura in generale. Il libro rappresenta la prefazione intellettuale ai principi che Baricco ha applicato al programma Academy della Scuola Holden da lui fondata nel 1994 a Torino. Nel 2023 è uscito “Abel”, il suo ultimo romanzo pubblicato da Feltrinelli.

Programma della cerimonia

Omaggio musicale, Bergère captive e Jade da Trois pièces per flauto di Pierr-Octave Ferroud

flautista Alessia Scilipoti

Saluto della Presidente, Dott.ssa Anna Veronelli

Discorso inaugurale del Direttore, Mo Vittorio Zago

Laudatio del Maestro Bruno Dal Bon

Conferimento del diploma accademico honoris causa

Omaggio musicale, Fuga e Lamento dalla Suite per violoncello n. 1 di Benjamin Britten,

violoncellista Chiara Maffeis

Lectio magistralis di Alessandro Baricco

Ingresso libero con prenotazione.

Sarà possibile partecipare alla serata prenotando presso la biglietteria del Teatro Sociale oppure online su

www.teatrosocialecomo.it a partire dal giorno 7 marzo 2024 alle ore 10:00