Lake Como Walking Festival, passeggiata in Tremezzina e via dedicata a Maria Shelley

Nell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni nazionali del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Tremezzina, la passeggiata creativa “Mary Shelley e le altre. Grandtouriste sulla Greenway”

IL PERCORSO

R?itrovo alle ore 14.30 di domenica 3 settembre in piazza Campidoglio, località Campo di Lenno (Comune di Tremezzina). Il percorso, di 2,2 chilometri (più il ritorno alle auto) si svolgerà tra la riva del lago e i nuclei storici di Campo e di Ossuccio, con visite alle chiese di Sant'Eufemia, di Santa Maria Maddalena con il caratteristico campanile gotico e di San Giacomo, caratterizzata dal campanile romanico a vela. Si visiterà anche l'Antiquarium, museo archeologico dell'Isola Comacina inserito nell'edificio dell'antico hospitalis di Ossuccio e si passerà davanti a Villa Balbiano, dove sono state girate alcune scene del film "L'estate stregata" (1988) di Ivan Passer dedicato a Mary Shelley.

LE AUTRICI

La passeggiata sarà dedicata in particolare Mary Shelley, autrice fortemente legata alla figura e all'opera di Plinio il Vecchio, con letture di brani di ispirazione lariana da alcuni dei suoi libri: i romanzi "Frankenstein", "Valperga" e "L'ultimo uomo" e il diario di viaggio "A zonzo sul lago di Como", tradotto per la prima volta in italiano da Sentiero dei Sogni nel 2020. Faranno da corollario brani di altre autrici dell'epoca del Grand Tour come Marianne Colston, Fanny Mendelssohn, Letitia Elizabeth Landon e George Eliot (pseudonimo di Mary Anne Evans). Ultima tappa dell'itinerario un tratto della Greenway che nell'occasione verrà ufficialmente intitolato a Mary Shelley.

GLI INTERVENTI

C?onduce il percorso Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente di Sentiero dei Sogni. Interventi di Claudia Cantaluppi, traduttrice di Mary Shelley, Sara Monga, operatrice museale all'Antiquarium, e Francesco Soletti, docente universitario e autore, tra le altre pubblicazioni, di "Olivi del lago di Como" (New Press Edizioni, 2017). Taglio del nastro di via Mary Shelley con il vicesindaco di Tremezzina Roberta Gatti

IL MOTIVO DELL’INTITOLAZIONE DI VIA MARY SHELLEY

Via Mary Shelley è un panoramico tratto pedonale della Greenway del Lago di Como in località Ossuccio. «Avevamo da intitolare questo caratteristico viottolo - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Tremezzina Guglielmina Botta - e abbiamo pensato innanzitutto a un personaggio femminile che avesse avuto a che fare con il territorio. Mary Shelley è l’ideale per diversi motivi: fu una donna dalla mente aperta, viaggiatrice e scrittrice, che ha apprezzato e valorizzato la Tremezzina».

A ispirare questa decisione sono stati due libri collaterali e propedeutici alla nascita del Parco “Da Plinio a Volta” e del Lake Como Walking Festival: “A zonzo sul lago di Como” della stessa Shelley, prima traduzione in italiano del suo diario di viaggio del 1840, pubblicato nel 2020 da Sentiero dei Sogni a cura di Pietro Berra e Claudia Cantaluppi, e “Lago di Como Gran Tour” del 2021, che raccoglie testi di 22 autori, tra i quali Mary e Percy Shelley. «È bello e importante - sottolinea Pietro Berra -, anche per incuriosire residenti e turisti ad approfondire la conoscenza del territorio, che personaggi che hanno fatto del lago di Como un luogo letterario entrino nella toponomastica. È la seconda volta che accade, da quando abbiamo cominciato a camminare sulle loro tracce nel 2016. In precedenza, infatti, i Comuni di Como e Brunate avevano intitolato da Alda Merini metà della mulattiera che li collega».

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La passeggiata è gratuita con iscrizione obbligatoria a questo link, mentre si verseranno in loco 2 euro per il biglietto di accesso all'Antiquarium, con sconto comitive (accesso gratuito per bambini fino a 6 anni e residenti nel Comune di Tremezzina)