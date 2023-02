Lago di Como, a Villa Pizzo ripartono le visite guidate

C’è una pianta che da decenni, con discrezione e colore, a febbraio domina il fianco a ponente di Villa Pizzo: si tratta dell’Edgeworthia chrysantha, un arbusto il cui profumo, tra i mesi di febbraio e marzo, si sprigiona e diffonde per tutto il giardino. Ed è proprio quando l’Edgeworthia inizia ad aprire i suoi fiori che, ormai da tradizione, si apre anche la stagione di visite guidate a Villa Pizzo. E quindi, così stabilisce l’Edgeworthia, è ora di riaprire i cancelli di via Regina 48 a Cernobbio. Ricominciamo è il motto che accompagna quest’inizio di stagione, che si prospetta essere più ricca che mai. Passeggiate guidate, visite tematiche, esperienze e appuntamenti per i più piccoli. Si inizia lentamente a febbraio per poi “scoppiare” di iniziative con l’arrivo della primavera. Un lento risveglio, proprio come quello del grande giardino che circonda la Villa.

I prossimi appuntamenti a Villa Pizzo

Sabato 18 e domenica 26 febbraio alle 10.00: Passeggiata guidata Una passeggiata guidata alla scoperta dei giardini di Villa Pizzo nel momento del loro risveglio. Un viaggio lungo sei secoli di storia, tra aneddoti di famiglia e curiosità botaniche, grandi eventi storici e perle artistiche. -

Domenica 5 marzo alle 10.00: Le Donne del Pizzo In vista dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, una passeggiata guidata “classica” con qualche chicca in più. Quali sono le donne che sono passate per il Pizzo o che con questo luogo hanno mantenuto un forte legame? Un percorso a tappe in cui, tramite oggetti “simbolo”, si scopriranno le personalità femminili che hanno abitato Villa Pizzo lungo i secoli.

Informazioni

Durata delle passeggiate guidate: un’ora e mezza circa

Costo: Biglietto intero 15 euro Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro Bambini (under 10): gratuito

Numero posti limitato.

Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com