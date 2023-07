Fino al Parco tutto bene, il programma completo della rassegna

Questo fine settimana, 7/8/9 luglio 2023, si terrà la seconda edizione del festival organizzato dalla Consulta Giovani di Fino Mornasco. Gli obiettivi più importanti che i giovani della Consulta vogliono raggiungere con questo evento sono principalmente due: valorizzare il Parco comunale, uno degli spazi più amati e attrattivi di Fino Mornasco; dare vita a un’occasione di incontro, confronto e divertimento all’interno del proprio Paese, sia per i più giovani, ma anche per le famiglie e soprattutto attraendo persone fuori dal confine comunale, indagando attraverso gli incontri sui temi dell’attualità.

Anche quest’anno all’evento sarà presente, per tutte e tre le sere, il Beer Park di Paneliquido, una realtà ormai consolidata e specializzata sul territorio per il drink&food, che, durante la prima serata (venerdì 7 luglio), ci intratterrà anche con il live di Mario e il Progetto. Il focus di sabato sera, invece, sarà quello legato alla parte culturale e a quella musicale. Alle ore 19:30 si partirà con l’intervista a Salvatore Garzillo (Fanpage e Ansa), che, insieme a Dalila Lattanzi, giornalista de La Provincia di Como, ci racconterà della sua esperienza professionale nel mondo della cronaca, specialmente quello della cronaca nera, con uno sguardo anche alle inchieste nazionali e alla guerra in Ucraina, il tutto accompagnato dai suoi disegni.

A seguire, sarà di nuovo ospite Mattia Salvia, fondatore dell’ormai molto celebre “Iconografie” rivista sullo spirito del tempo, che ci presenterà il suo libro “Interregno” edito da Nero edizioni, con Luigi Mastrodonato (Internazionale) come moderatore. Chiuderanno la serata il duo comasco Disco Mangioni, con un djset “vintage” e il progetto culturale comasco del momento Popcore, con un altro dj-set che farà ballare il pubblico fino a mezzanotte.

L’ultima serata, domenica 9 luglio, infine, sarà interamente dedicata alla musica: dalle 19.30 fino alle 23.30 ci sarà lo showcase dell’etichetta indipendente Pitch The Noise: Pedro B2B VOSM con un vinyl set, i live di Denshi Haiku e Joao Ceser e una open jam session elettronica. Il festival è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione di Fino Mornasco e gli uffici comunali che, anche quest’anno, hanno supportato nell’organizzazione e nella promozione dell’evento e grazie alla collaborazione tra Cooperativa Lotta contro L’Emarginazione e il sistema Bibliotecario ovest di Como che finanziano parte del progetto.

Programma

FINO AL PARCO TUTTO BENE

venerdì 7 luglio

dalle 18.00 alle 00.00

Beer Park by Paneliquido

Live di Mario e il Progetto

sabato 8 luglio

dalle 18.00 alle 01.00

Beer Park by Paneliquido

19:30 - 20:30

Salvatore Garzillo (fanpage e ansa) dialoga con Dalila Lattanzi (La Provincia di Como)

20:30 - 21:30

Mattia Salvia (Iconografie) presenta Interregno in dialogo con Luigi Mastrodonato (Domani)

21:30-22:30 DISCO MANGIONI (Dj set)

22:30 - 00:00 POPCORE (Dj set)

Domenica 9 luglio

dalle 18.00 alle 22.00 Beer Park by Pane Liquido

PITCH THE NOISE SHOWCASE

19:00 - 20:30 Pedro B2B VOSM (Dj set/vinyl set)

23:00 - 21:30 Open Jam Session

21:30 - 22:30 Denshi Haiku (Live)

22:30 - 23:30 Joao Ceser (Live