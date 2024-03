Cosa fare a Como prima del lungo weekend di Pasqua

Un mese di marzo ancora nel segno della musica. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana di Pasqua, vi suggeriamo quindi tre momenti in settimana assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

1 . Baricco al Sociale

Il Conservatorio di Como,conferirà il diploma accademico di secondo livello honoris causa in "Comunicazione, critica e analisi musicale" ad Alessandro Baricco, una delle penne più vivaci e originali della narrativa e saggistica contemporanea italiana. La cerimonia di conferimento del titolo accademico - che avrà luogo mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 21, al Teatro Sociale di Como - sarà impreziosita da alcuni momenti musicali a cura degli studenti del Conservatorio, si concluderà come di consuetudine con una Lectio magistralis tenuta da Alessandro Baricco. L’evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Sociale. Continua

2 . Al cinema

Il rivoluzionario film-concerto cattura l'energia e l'elettricità delle esibizioni dei Led Zeppelin al Madison Square Garden nel 1973. Creato appositamente per il cinema dai membri della band, il film offre uno sguardo unico sulla vita personale del gruppo attraverso filmati di backstage e sequenze animate che raccontano le loro "allucinazioni private". La colonna sonora è stata personalmente rimasterizzata dai membri della band, donando al pubblico una straordinaria esperienza visiva e musicale, catturando l'essenza della più grande rock band del mondo. Continua

3 . Natura Segreta

La mostra illustra con installazioni e opere su tela, papiro e piccole sculture in plexiglas, il rapporto tra la bellezza della Natura e il significato dei numeri.

Per questo omaggio l'artista Giorgio Piccaia utilizza i numeri della Sequenza di Fibonacci. La sequenza, il cui rapporto tra due numeri consecutivi tende alla proporzione divina, è la via iniziatica per il suo lavoro. “La matematica è l’alfabeto in cui Dio ha scritto l’Universo - diceva Galileo Galilei - La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi, io dico l’Universo, ma non si può intender se prima non s’impara a intender la lingua e conoscere i caratteri in cui è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un labirinto oscuro". Continua