Cernobbio, Villa Bernasconi: aperta per moda

Per il secondo anno consecutivo lo spazio museale cernobbiese fa parte dell’iniziativa nazionale che si svolge il 21 e 22 ottobre. Nell’attesa, giovedì 19 ottobre alle 18, Villa Bernasconi ospita un nuovo incontro con la Moda di Silvia e Cleto Orefice titolari dell’omonima sartoria simbolo della tradizione legata al lusso sartoriale di Cernobbio. Villa Bernasconi aderisce anche quest’anno ad “ApritiModa” iniziativa che, a partire dal 2017 per un fine settima all’anno, offre al pubblico l’occasione speciale di scoprire i luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda.

Cernobbio con Villa Bernasconi si inserisce in un fitto calendario che unisce tutta l’Italia dal Piemonte alla Sicilia

Negli spazi di Cernobbio sono in programma eventi speciali e visite guidate gratuite al museo e alla mostra “Bottoni-gioiello della Collezione Orefice,1900-1960“.

In particolare sabato 21 ottobre alle 10.30 prenderà vita un laboratorio per bambini dal titolo “Racconti di carta: sfilata di moda in villa”; a seguire dalle 16 alle 18, “Liberty con l’arte: Il Giardino segreto” e alle 17 incontro con Fulvio Alvisi dal titolo “Il racconto di come la Villa sia opera di in un movimento artistico che continua ad influenzare la moda” che si svolgerà anche domenica alle 17.