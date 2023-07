Cernobbio: Art Nouveau Week a Villa Bernasconi

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l'Art Nouveau Week, organizzata dall'Associazione Italia Liberty e Patrocinata dal Ministero della Cultura e dall'ENIT per celebrare uno degli stili più significativi diffusi in Europa agli inizi del Novecento, che assunse specifiche caratteristiche anche in Italia.

La quinta edizione del festival diffuso, che propone un palinsesto di appuntamenti esclusivi per scoprire le meraviglie del Liberty, è in calendario dall'8 al 14 luglio 2023.

Villa Bernasconi parteciperà con nuove attività, on line e in museo, ispirate alla micro mostra, in corso nella Stanza del Pavone Tacchinato, dei materiali provenienti dall’archivio Liberty London. L’archivio storico del brand, che conta oltre cinquantamila disegni per stoffe o accessori di moda realizzati da famosi disegnatori nell’arco di centocinquanta anni, diventa così uno strumento di dialogo con lo stile decorativo di Villa Bernasconi, aprendo un rinnovato rapporto artistico tra le due città, Londra e Cernobbio, lontane geograficamente e unite per questa occasione in un inedito confronto che sarà valorizzato, per tutta la settimana, sulle pagine facebook e instagram del museo.

Il programma degli eventi in villa spazia invece dai laboratori di disegno dal vivo, alle visite guidate curate dallo staff del museo insieme agli special guest Aldo Premoli (curatore della mostra “Plinio Effetto Serra. Artwork by Vanni Cuoghi), Cristina Quadrio di Fata Morgana (responsabile delle attività didattiche del museo), Angela Cal (restauratrice, attualmente impegnata sui soffitti della Torretta), alle performance musicali con interpreti ormai di casa in villa, come l’arpista Daniela Morittu o che hanno scelto di ritornarci per l’occasione come Antonio Orio e la soprano Ivanna Speranza che insieme ai suoi allievi internazionali farà vivere ai visitatori una giornata di studio dei cantanti lirici.

Antonio Orio, nato a Erba nel 1996, inizia a suonare la chitarra ma poco dopo scopre che ogni cosa può essere filtrata dalla sua pedaliera. Porta avanti da anni una ricerca sinestetica che faccia dialogare tra loro suono, arte e ambiente, stendendo tappeti sonori per spettacoli teatrali, performances e mostre. Ritorna in villa dopo il Liberty Music Fest in occasione dell’Art Nouveau Week con un set – tra ambient e noise – ispirato all’acqua e al movimento vitale del mondo naturale

Ivanna Speranza, allieva di Arrigo Pola, Luciano Pavarotti e Mirella Freni, vincitrice del Premio Beniamino Gigli ad Helsinki, insegna la tecnica del Belcanto italiano in tutto il mondo. Ha dettato Masterclass dal Giappone alla Korea del Sud e il Singapore, dalla Spagna al Brasile e altri paesi del Sudamerica, presso prestigiose Accademie, enti lirici ed Università, fondando anche un’Opera Laboratorio ed un coro che porta il suo nome nella città di Santiago, in Argentina. La partecipazione alle attività è compresa nel biglietto d’ingresso del museo ed è richiesta la prenotazione sul sito www.villabernasconi.eu

PROGRAMMA

Sabato 8 luglio 2023

Ore 10:30-11:30 Visita guidata “Un viaggio attraverso l’Art Nouveau” con la partecipazione speciale di Aldo Premoli curatore della mostra Plino Effetto Serra.

Ore 16:30-18:00 Laboratorio di disegno Ricreare la Libertà.

Laboratorio artistico, suddiviso in 2 attività:

• Creazione di “Libretti d’artista” ispirati ai decori della Villa. (Età consigliata 12+)

• Creazione di gruppo, nella Hall della Villa, ispirata alla mostra Plinio Effetto Serra di Vanni Cuoghi. (Età consigliata 6-12)

Domenica 9 luglio 2023

Ore 10:30-11:30 Visita guidata “Un viaggio attraverso l’Art Nouveau” con la partecipazione speciale di Aldo Premoli curatore della mostra Plino Effetto Serra.

Ore 14:00-17:00 Masterclass aperta al pubblico “Al lago in frac, segreti di un cantante lirico“.

Il soprano Ivanna Speranza, in collaborazione con La Società dei Concerti di Milano, riceverà ed ascolterà i suoi alllievi da diverse parti del mondo, che scelgono l’Italia come patria del belcanto.

I visitatori potranno interagire con domande e provare qualche suono.

Ore 17:00-18:00 Performance di Antonio Orio “Liberty Flow”.

Antonio Orio ritorna in Villa dopo il Liberty Music Fest, con un set tra Ambient e Noise, ispirato all’acqua e al mondo naturale.

Lunedì 10 luglio 2023

Ore 10:30-11:30 Visita guidata “Un viaggio attraverso l’Art Nouveau” con la partecipazione speciale di Cristina Quadrio di Fata Morgana.

Ore 16:30-18:00 Laboratorio di disegno dal vero Ricreare la Libertà.

Laboratorio artistico, suddiviso in 2 attività:

• Creazione di “Libretti d’artista” ispirati ai decori della Villa. (Età consigliata 12+)

• Creazione di gruppo, nella Hall della Villa, ispirata alla mostra Plinio Effetto Serra di Vanni Cuoghi. (Età consigliata 6-12)

Venerdì 14 luglio 2023

Ore 16:00-17:00 Visita guidata “Un viaggio attraverso l’Art Nouveau” con la partecipazione speciale di Angela Cal, restauratrice, impegnata nel recupero artistico dei soffitti della Villa, accompagnata da performance d’arpa di Daniela Morittu e Margherita Tremolada.

IL MUSEO DI VILLA BERNASCONI

Inaugurato nel 2017, il Museo di Villa Bernasconi è un’originale realtà museale ospitata nell’omonima splendida villa Liberty a Cernobbio, sul Lago di Como.

Non un museo nel senso tradizionale del termine, bensì un’esperienza fatta di suggestioni e connessioni guidate dalle #vocidivilla: un percorso innovativo e interattivo tra contenuti multimediali, oggetti e documenti storici in prestito da collezioni museali e private, ma anche attraverso esperienze multisensoriali.

Il museo è il fulcro di "Liberty Tutti", progetto sviluppato dal Comune di Cernobbio in partenariato con la Cooperativa Sociale Mondovisione per creare un modello di gestione sostenibile di Villa Bernasconi che valorizzi il coinvolgimento dei giovani, sia in termini di creatività che di professionalità, avvalendosi anche delle nuove tecnologie. Per questo motivo le installazioni interattive sono state realizzate da Sfelab, Olo Creative Farm, Rataplan, Antiorario Video.

“Liberty tutti” è cofinanziato da Fondazione Cariplo (Bando Patrimonio Culturale per lo sviluppo. Anno 2015). L’iniziativa è stata inoltre realizzata con il contributo di Regione Lombardia (Bando Territori Creativi, finalizzato alla promozione dei temi moda e design attraverso le nuove tecnologie) e prevede il coinvolgimento, a vario titolo, di numerose e importanti istituzioni museali e culturali del territorio e non solo.

IL CONCEPT DEL MUSEO

Il concept del museo è quello della “casa che parla”: è la stessa Villa Bernasconi, infatti, a guidare il visitatore nel percorso museale attraverso il racconto in prima persona. Una nuova idea di museo che coinvolge il visitatore attivamente ed emotivamente, ponendolo al centro della narrazione e trasformandolo in un “ospite”.

La visita, che inizia già all’esterno dell’edificio con alcune suggestioni sonore, si struttura sui due piani nobili della Villa, ma il percorso non è vincolato e il visitatore può muoversi liberamente tra le stanze, proprio come in una casa.

Al piano rialzato viene raccontato il contesto storico, artistico e culturale del periodo di edificazione della villa (ovvero i primi del ‘900 e la Belle Epoque), di cui la villa stessa ben simboleggia le trasformazioni sociali, economiche, culturali ed estetiche, e di cui rappresenta l’intrinseco spirito di modernità.

Al piano superiore viene invece raccontata la storia dell’imprenditore primo proprietario della villa, Davide Bernasconi, quella della sua famiglia e soprattutto dell’azienda da lui fondata, le Tessiture Bernasconi, con un focus sul ruolo innovativo e sulla ricaduta che la sua attività imprenditoriale ha avuto per tutto il distretto serico comasco e per il territorio, in diretto confronto con la creatività innovativa contemporanea.



INFORMAZIONI E CONTATTI

Dal venerdì al lunedì, dalle 10 alle 18

Biglietto intero: 8,00 euro. Ridotto: 5,00 euro. Gratuito under 14, over 75, cernobbiesi, disabili e accompagnatore, insegnanti, Abbonamento Musei e altri casi su www.villabernasconi.eu. Sconto di 1 euro a chi presenterà il ticket di pagamento della sosta a Cernobbio.

Prenotazione consigliata su www.villabernasconi.eu.

Contatti: Tel. 031.3347209 e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

www.villabernasconi.eu Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest