Andrea Scanzi & Borderlobo in scena a Como per Storie di Cortile

Venerdì 15 settembre torna il Festival Storie di Cortile con uno degli spettacoli più prestigiosi della rassegna con protagonista Andrea Scanzi e i Borderlobo.

Lo spettacolo si svolgerà a Como nel Cortile di Palazzo Cernezzi alle ore 21 (in caso di maltempo presso il Mercato Coperto).



"Aprire le porte di Palazzo Cernezzi all'Arte è sempre un piacere - afferma l'Arch. Enrico Colombo, Assessore alla Cultura del Comune di Como - La rassegna Storie di Cortile sta diventando un appuntamento fisso delle estati comasche e come Comune di Como siamo orgogliosi di continuare questa iniziativa che vedrà la partecipazione di ospiti di eccezione a conferma della vocazione culturale della nostra città"



Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e saggista, nonché autore e attore teatrale, racconta con una narrazione incalzante e appassionata condita da aneddoti, curiosità e cenni storici come certe canzoni siano diventate icone della musica mondiale. Canzoni che hanno fatto la storia, cambiato i costumi, condizionato intere generazioni. Canzoni che cambiano il mondo.





Scanzi sarà accompagnato in questo suggestivo viaggio musicale dai Borderlobo, la band del cantautore comasco Andrea Parodi Zabala e del chitarrista Alex Kid Gariazzo, che suonerà dal vivo i capolavori di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Fabrizio De Andrè, Guccini, John Lennon, Battiato, De Gregori e Neil Young.

Una scaletta di canzoni che si rinnoverà concerto dopo concerto con nuove sonorità e colori che spazieranno dal folk al rock e al tex mex. Completano la band MIchele Guaglio al basso, Max Malavasi alla batteria, Riccardo Maccabruni al pianoforte e alla fisarmonica e Raffaele Kohler, il trombettista che ha commosso il mondo intero suonando tutte le sere alle 18 durante il primo lockdown dietro le inferriate della sua finestra a Milano.



I Borderlobo sono una super band composta da musicisti dal profilo internazionale. Alex Kid Gariazzo è il cantante e chitarrista della Treves Blue Blues con cui è arrivato a esibirsi al Circo Massimo di Roma insieme a Bruce Springsteen e ai Counting Crows. Col “Boss”, nella sua Asbury Park, ha suonato per ben due volte anche Andrea Parodi Zabala, cantautore, direttore artistico, promotore culturale che Carlo Feltrinelli ha definito “un attentatore di sogni” nella prefazione del suo ultimo disco. Raffaele Kohler è soprannominato “il trombettista bohemienne delle notti milanesi” e ha collaborato con moltissimi artisti, dalla Banda Osiris a Vinicio Capossela, da Cochi e Renato al canadese Bocephus King. Si è esibito all’autodromo di Monza prima del Gran Premio di Formula 1 e allo Stadio di San Siro in occasione del derby Inter Milan ed è stato il padrino del Busker Festival di Ferrara insieme a Gianna Nannini.

Storie di Cortile continuerà con due ultimi appuntamenti che ci accompagneranno verso l’autunno il 24 settembre a Pigra, sopra Argegno, con Alex Kid Gariazzo e il 15 ottobre al Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo con la cantautrice canadese Skye Wallace e la sua band.

Gli ultimi due appuntamenti della rassegna saranno delle matinée e inizieranno alle ore 11.00, l’ingresso è sempre libero.