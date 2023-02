1977 è il nuovo singolo di Filippo Andreani

Dopo aver "camminato" a fianco di Francesco De Gregori, in occasione del suo precedente lavoro Il secondo tempo, con il quale ha accarezzato nuovamente il Premio Tenco, Filippo Andreani ha annunciato per il prossimo 3 marzo l'uscita di un nuovo singolo intitolato 1977, in pre-save qui.

Possibile che questa canzone sia il preludio di un nuovo album? Al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, sapendo quante energie abbia dedicato Andreani alla musica negli ultimi mesi, è possibile immaginare che presto arriveranno nuove canzoni per offrire un grande "ring" a questa traccia solitaria. Il solco è tracciato e non c'è dubbio che in questi anni Filippo Andreani abbia lavorato moltissimo per ritagliarsi un spazio autorevole nel mondo della canzone d'autore, dopo i suoi noti trascorsi nell'hardcore punk con gli Atarassia Gröp, sia attraverso una scrittura sempre più aderente alle proprie passioni, spesso legate agli eroi dello sport, sia grazie a un uso più consapevole e maturo della sua voce.

"Mi ricordo esattamente dove e quando ho scritto questa canzone - ha scritto Filippo Andreani sulla sua pagina Facebook. Tornando dal lavoro, avevo trovato un traffico incredibile e allora avevo continuato a cambiare strada sperando di trovare un "varco" verso casa. Invece, alla fine, "scorciatoia" dopo "scorciatoia" mi sono ritrovato molto più lontano e sempre bloccato. Però, tutto sommato, mi andava bene perdere tempo: stavo scrivendomi in testa una nuova canzone e mi piaceva quello che stava nascendo! E allora ho fatto cosi: ho parcheggiato e mi sono incamminato verso casa. Circa 15 km. Non so quanto ci ho messo, ma quando sono arrivato avevo finito il testo di "1977".