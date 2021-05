Cresta Alta e il suo Galletto alla Brace: ecco l'offerta speciale per i nostri lettori

A tutti i nostri lettori proponiamo una bella offerta del nostro ShopToday per il ristorante Cresta Alta, un ristorante e locale alternativo: accogliente ed informale dove sentirsi come a casa con tantissimi piatti di qualità.

Una proposta da leccarsi le dita. Sì, proprio le dita, perchè il Galletto di Cresta Alta si mangia con le mani, insieme a patatine fritte, salse e magari una delle loro birre artigianali. Il Galletto di Cresta Alta viene allevato a terra, è genuino e frutto di una ricerca durata anni. Il risultato è un mix impareggiabile: morbido, delicato e con una marinatura che lo rende ancora più gustoso.

L'offerta ShopToday per il Ristorante Cresta Alta comprende:

Buono Spesa del Valore di 30€ al prezzo scontato di 18,90€

Buono Spesa del Valore di 60€ al prezzo scontato di 38,90€

Buono Spesa del Valore di 100€ al prezzo scontato di 64,90€

Tutti i buoni spesa sono cumulabili e puoi spenderli in più acquisti su diversi giorni, proprio come se fosse del contante!

Ma non solo.. i Buoni Spesa sono validi su tutto il menu di Cresta Alta Como, bevande incluse sia per consumazione al Ristorante, per Asporto che per il Delivery!

Orari Ristorante Cresta Alta Como

Lunedì 18:15 - 22:00

Martedì 18:15 - 22:00

Mercoledì 18:15 - 22:00

Giovedì 18:15 - 22:00

Venerdì 18:15 - 22:00

Sabato 18:15 - 22:00

Domenica 12:30 - 22:00

Dove si trova Cresta Alta

Via Bonifacio Da Modena, 20, 22100 Como

Tel 0315621670